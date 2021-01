Renuncia Cepeda a la Secretaría del Trabajo de Coahuila

Román Alberto Cepeda anunció su renuncia a la Secretaría del Trabajo de Coahuila durante el sábado en la mañana, buscará contender a la alcaldía de Torreón por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El hasta ayer funcionario estatal señaló que se trata de una aspiración que ha venido manifestando en reiteradas ocasiones, además de que buscará aportar su "experiencia y capacidad" en favor del municipio de Torreón, mismo en el que ha trabajado de forma especial como representante del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna y en el contexto de la pandemia del COVID-19.

"Me he preparado toda mi vida, me he preparado durante más de 20 años para construir este proyecto, para asumir cualquier responsabilidad que me asigne mi partido, por eso el día de hoy (sábado) anuncio que lo haré, que respetaré los tiempos de mi partido y del Instituto Estatal Electoral, pero que estoy seguro que los tiempos nos invitan a luchar por Torreón, por el Torreón que todos queremos, estoy preparado para hacerlo".

Cepeda manifestó que serán prioridades en su proyecto los temas de seguridad, salud, empleo y confianza en las autoridades, aunque advirtió que "hay mucho por trabajar" y que lo hará de esa forma "desde cualquier trinchera", por lo que dejó en claro que acatará la determinación definitiva de su partido respecto a la candidatura a la alcaldía de Torreón aunque confiando en que será favorecido.

"Este justamente es el momento en el que tomo la decisión de dejar un cargo que me ha honrado llevar, un cargo que el gobernador me dio la confianza para asumirlo, lo he asumido dando los mejores (resultados), dando mi mejor esfuerzo… Hemos dejado en los primeros índices de recuperación de empleo también a la entidad, así como también aquí en Torreón".

Dijo que su mensaje para la contienda interna y de darse el caso en la campaña a la ciudadanía, será basado en la "certeza, una nueva esperanza y recuperar el Torreón que todos queremos… Un gran proyecto para la ciudad es lo que ofrezco", precisó ante los medios de comunicación.

Va por alcaldía

