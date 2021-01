Elevan precios de medicina antigripal en Durango

Medicamentos antigripales y de prevención para la gripa en farmacias han incrementado su costo, no solo por la temporada, sino por el COVID; antes la gente dejaba que la gripa se curara sola, hoy la gente busca los medicamentos antigripales.

Alfonso García Villanueva, subdelegado Médico del ISSSTE, reconoció que los medicamentos que se usan normalmente para atacar una gripa en estos momentos han sufrido un incremento en su costo al público.

Dijo que desconoce los porcentajes y va de medicamento a medicamento, pero en lo general han sufrido un aumento que en algunos casos es considerable.

SONDEO

En un sondeo realizado por El Siglo, las pastillas efervescentes con vitamina C que sirve para prevenir resfriados y gripe, han incrementado su costo en más del 100 por ciento, un tubo de 10 pastillas, que en otras ocasiones tenían un costo de 70 a 80 pesos, hoy en día llegan a conseguirse a más de 200 pesos.

Otro medicamento denominado Antiflu-Des, que es un antigripal de triple acción que combate la reproducción del virus de la gripa, baja la fiebre y descongestiona el cuerpo, normalmente mantenía un costo de entre 70 y 90 pesos la caja, hoy se adquiere hasta en 150 pesos.

Y existen muchos medicamentos más que ayudan a combatir la gripa y que hoy en día han elevado su costo en el mercado.

García Villanueva señaló que esto se debe, primero a la temporada, son productos que en esta temporada suelen presentar un incremento normal, pero ahora, ante la oferta y demanda han sobren elevado ese incremento de temporada.

GRIPAS NORMALES DICEN NO A REMEDIOS CASEROS

El galeno señaló que anteriormente a la gente le daba gripa y se la curaba sola, con tes o remedios caseros.

Hoy en día, cuando a alguien le da una gripa, ya no busca controlarla con remedios caseros, hoy sí busca medicamentos antigripales para controlarla y eso provoca que se incrementen los precios de las medicinas.

Otro factor importante que han provocado el COVID, es que también los consultorios médicos privados han dejado de atender a pacientes con enfermedades respiratorias, "cuando acude una persona con enfermedades respiratorias a una consulta privada el médico les dice que acudan al ISSSTE, al IMSS o al 450, dependiendo a donde esté afiliado para descartar el COVID, pero no los consultan ellos, se ha limitado la consulta privada", comentó.

Por esta razón mucha gente con gripa que no desea acudir a un hospital por temor a ser contagiado por COVID, acuden a los farmacéuticos para preguntarles que recomiendan para atacar y atender una gripe.

Ante estas razones, los costos de medicamentos antigripales y de prevención de gripas y resfriados han incrementado su costo en las farmacias ante la elevada demanda del mismo.

Medicamento oncológico, se mantiene

Lo mismo en medicamento oncológico, ahí el abasto está al 100 por ciento, incluso presumió que es el ISSSTE en Durango el que mejor abasto de medicamento oncológico tiene en la entidad.

"Este tipo de medicamento no ha sufrido un aumento como los antigripales, porque no ha existido un problema serio que provoque una fuerte demanda, a lo mejor al principio del año pasado por la distribución de los mismos, pero una vez que se normalizó, no tenemos problemas de abasto", dijo.

Pero sí reconoció que el medicamento oncológico es caro para comprarlos en farmacias pero los poco más de 350 pacientes oncológicos que tiene el ISSSTE no han batallado en el año con su medicamento.