Trataré de hacerlo más grande: Solari

Santiago Solari ya tomó posesión de su puesto como director técnico del América.

El argentino-español, quien bautizó al club de las Águilas como "La Patria futbolera", habló de su primer día al frente del equipo y se puso como objetivo "poner mi granito de arena para hacer de este equipo un poquito más grande".

"Tenemos, tanto yo como mi cuerpo técnico, una gran ilusión por este momento y el campeonato con el América que es un club histórico. Me gustan los equipos protagonistas, solidarios, intensos, ganadores, que nunca se rinden", dijo de entrada en conferencia de prensa vía Zoom.

Solari se ha presentado con los jugadores, junto con dos personas de los tres que formarán su cuerpo técnico: Santiago Sánchez, Bruno Meritano "que llegó sobre la marcha y esperamos el arribo de Lucas Nardi".

SIN MIEDO

Dijo que no le asusta la presión en la que vivirá siendo técnico del as Águilas: "Me encanta la presión, no podemos vivir sin presión. Y los jugadores de este club, supongo que será lo mismo para ellos. Hay que respetar el pasado de una institución que tiene 35 títulos… No hay que perder de vista el futuro, porque ahí están los títulos que debemos conseguir, y el futuro de los jugadores que son una realidad y otros que tienen mucho futuro por delante".

No dio detalles acerca de cómo va a jugar, del sistema a utilizar: "Los sistemas pasan por los momentos, por el rival. Me gusta ser flexibles con los sistemas. A veces los determinan los jugadores que tienen cada equipo".

Espera que su equipo llegue a parecerse a ese que logró armar Leo Beenhakker en su primera etapa con el América, que maravilló a propios y extraños.

"Beenhakker es un gran mito en México, México tiene un futbol que es muy orgulloso de sí mismo, porque sabe lo que tiene, de sus riquezas y su diversidad a la que hay que adaptarse de muchas cosas, el llano, la altura, el cambio, los viajes largos, ojalá podamos lograr junto al equipo un América tan bueno como aquel".

No quiso hablar de altas o bajas, no quiso profundizar sobre si Roger Martinez o Andrés Ibargüien continuarán en el club, o si pedirá más refuerzos.

"No hablaré de ningún jugador en particular. Todos son importantes porque todos son el equipo y apenas los conozco en detalle. Todavía hay que conocerlos bien, para profundizar sobre esos temas de altas y bajas".

CUERPO TÉCNICO

En lo que sí profundizó Santiago Solari fue en lo referente a quiénes conformarán su cuerpo técnico en el América.

El "Indiecito" habló que contará como sus brazos a Santiago Sánchez y Lucas Nardi como sus auxiliares. Sánchez, es un técnico español que acompañó a Solari en las categorías menores del Real Madrid, y claro, también en el primer equipo.

Lucas Nardi es un joven técnico argentino que tuvo un paso fugaz dirigiendo de manera interina a Estudiantes de La Plata. Salió de ese equipo debido a un escándalo mediático, ya que criticó a Carlos Salvador Bilardo, el técnico que hizo campeón a Argentina.

Su preparador físico será Bruno Militano, argentino de 45 años que ha estado en equipos como San Lorenzo de Almagro, Godoy Cruz y Rosario Central, donde trabajó con Eduardo Bauza. Solari, corto de datos en su primera conferencia de prensa, no confirmó si Gilberto Adame, exauxiliar de Miguel Herrera, formará parte de su cuerpo técnico, lo que es un hecho confirmado es que Giber Becerra, preparador físico, ya dejará de estar en Coapa.