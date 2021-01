PIÉNSALO, PIÉNSALO

EL FUTURO SE CONSTRUYE EN EL PRESENTE Y SE FUNDA EN EL PASADO

El final de un año y el inicio de otro invita a hacer un análisis real de las situaciones pasadas para poder proyectar prospectivamente el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta donde vamos a llegar? ¿Qué nos espera?... Estas y otras preguntas similares no se vislumbran en una bola de cristal, pues el futuro no se adivina sino se construye en el presente. Al analizar las tendencias de nuestra realidad en base al pasado, pueden hacernos descubrir lo que puede suceder si seguimos en determinado rumbo, pero si se cambia la realidad presente el futuro deseado puede ser construido.

La prospectiva es una ciencia que tiene por objeto el estudio de causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de situaciones que podrían traerse de sus influencias conjugadas. La prospectiva trata de entender el futuro para poder influir en él. De hecho, la prospectiva trata de lograr que se realice el futuro de la mejor manera.

La realidad es que vivimos en el presente, tenemos memoria del pasado y esperamos que ocurra el futuro que deseamos y que no ocurra lo indeseable. Sobre los hechos del pasado ya no podemos hacer nada; no tenemos gobernabilidad pero sí conocimiento. El pasado es el lugar de lo acontecido y de la memoria. Tener una verás información y un recto análisis del pasado, nos sirve para explicar el presente. Lo que somos como país, se explica por las decisiones afortunadas o desafortunadas que tomamos en el pasado. A su vez, el futuro depende del presente porque las acciones que realizamos en el presente van a permitir moldear y acuñar determinado tipo de futuro.

Las preguntas sobre el futuro no debemos hacerlas a adivinos, ni a quienes les hemos cedido en manejo de nuestra vida, de nuestro país, de nuestra educación, de nuestro dinero... en suma, de nuestro futuro; nos dirán lo que ellos quieren que sepamos y nada mas. Las preguntas deben estar basadas en datos duros e informaciones no manipuladas. Negar la realidad es engañarnos a nosotros mismos; basarnos en datos falsos, manipulados, erróneos o parciales, dará por resultado un análisis falso y por consecuencia una visión errada de lo que se espera en el futuro y de lo que debemos realizar en el presente. ¿Qué debemos hacer y qué impedir que ocurra o que otros hagan? La fuente de información deberá pasar por el tamiz del análisis de las fuentes y de la apertura sincera a los datos reales y no a "otros datos", para no engañarnos nosotros mismos sosteniendo posturas que contradicen la realidad.

El primer reto para este 2021 es repensarnos a nosotros mismos; descubrir el poder que tenemos para construirnos y construir nuestro futuro; poner en actividad nuestras capacidades, nuestra libertad, nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de trascender, de generar humanidad y de hacer cultura; tener la experiencia personal con la realidad trascendente que nos lanza más allá de nuestros límites egoístas; honestidad intelectual para admitir errores y modificar acciones. No podemos esperar cambios si continuamos haciendo lo mismo.

El futuro depende del presente. Por ello decidimos hoy construir un escenario donde día con día construyamos pequeños pedazos del futuro que deseamos. Ante las sombras que se ciernen al inicio del este año y la desesperanza de un mundo que solo contempla la muerte como única seguridad, es necesario ofrecer prospectivas de un futuro utópicamente realizable.

Se requieren sin embargo ciertas actitudes básicas que debemos estar dispuestos a vivir, tal vez a costa de una verdadera conversión; de un cambio de actitudes y un reconocimiento sincero de fallas: Valoración de los carismas y servicios de los demás para construir juntos lo que aislados no podemos; compartir, dejando el egoísmo e individualismo; participar dejando la apatía, la desesperanza, el anonimato y la inanición; corresponsabilidad, que me haga sentirme solidario en un proyecto común que a todos nos corresponde construir; búsqueda de continuidad, que no desespere ante fracasos y sea capaz de vivir procesos formativos y transformadores, aun a largo plazo; unidad con los que viven esta visión y cuantos quieran construir este nuevo mundo; espíritu de servicio para dar lo que somos. Ciertamente es toda una transformación personal, pero vale la pena.