Renuncia a secretaría... va por alcaldía de Torreón

Román Alberto Cepeda anunció su renuncia a la Secretaría del Trabajo del estado de Coahuila ayer sábado en la mañana; buscará contender a la alcaldía de la ciudad de Torreón por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El hasta ayer funcionario estatal señaló que se trata de una aspiración que ha venido manifestando en reiteradas ocasiones, además de que buscará aportar su "experiencia y capacidad" en favor de Torreón, mismo en el que ha trabajado de forma especial como representante del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna y en el contexto de la pandemia.

Cepeda manifestó que serán prioridades en su proyecto los temas de seguridad, salud, empleo y confianza en las autoridades, aunque advirtió que "hay mucho por trabajar" y que lo hará de esa forma "desde cualquier trinchera", por lo que dejó en claro que acatará la determinación definitiva de su partido respecto a la candidatura a la alcaldía de Torreón aunque confiando en que será favorecido.

"Este justamente es el momento en el que tomo la decisión de dejar un cargo que me ha honrado llevar, un cargo que el gobernador me dio la confianza para asumirlo, lo he asumido dando los mejores (resultados), dando mi mejor esfuerzo".

