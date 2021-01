Muere Paul Westphal, miembro del Salón de la Fama de Baloncesto

Westphal había sido diagnosticado con cáncer de cerebro en agosto de 2020.

El exjugador creció en el sur de California y jugó baloncesto universitario en la USC antes de ser seleccionado décimo en general por los Celtics de Boston en el draft de 1972.

Ganó un título de la NBA con los Celtics en 1974 en su segunda temporada, pero su carrera despegó cuando fue cambiado a Phoenix, donde su promedio de anotaciones se duplicó a 20.5 puntos por partido, y ayudó a llevar a los Suns a su primera aparición en las Finales de la NBA en 1976.

En el quinto partido de las Finales de 1976, Westphal hizo varias jugadas clave para triplicar el tiempo de prórroga. Aunque los Celtics prevalecieron en el juego y la serie, Westphal había anunciado su llegada como uno de los mejores escoltas de la NBA.

Después de cinco temporadas consecutivas en el Partido de las Estrellas, Westphal sufrió lesiones que limitaron su tiempo de juego hasta 1982-83, cuando ganó los honores de Jugador Regreso del Año con los Knicks de Nueva York.

Volvió en la siguiente temporada para terminar su carrera como jugador con los Suns antes de dedicarse a entrenar.

Como entrenador tuvo marca de 318-279, incluido un viaje a las Finales de 1993 y dos semifinales de conferencia con los Suns.

Westphal también entrenó a los SuperSonics de Seattle y a los Kings de Sacramento y a la Universidad de Pepperdine de 2001 a 2006. Asimismo, trabajó por última vez en la NBA como entrenador asistente de los Nets de Brooklyn de 2014 a 2016.

Fue incluido en el Salón de la Fama de Naismith Memorial en septiembre de 2019. Su número 44 será retirado por los Suns, al igual que su número 25, por Southern Cal.

Westy will not be immortalized for just playing basketball. He will be remembered for how he lived his life, and how he treated others.

Rest In Peace, Westy