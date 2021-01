Danny Ocean pide unión entre la gente ante los tiempos difíciles

Danny Ocean busca la unión de las personas con su música, especialmente en estos tiempos, en donde considera que se necesita que la humanidad trabaje en conjunto como un solo ser para salir adelante. "Se van a venir tiempos difíciles y vamos a necesitar trabajar mucho del lado espiritual de nosotros como personas, si queremos movernos como uno, debemos pensar como uno solo y por eso debemos de unirnos ahora más que nunca", comenta.

"Por ejemplo, ahora con la crisis ecológica, si no trabajamos en conjunto no vamos a salir y nos vamos a perjudicar más". El músico no sólo desea la unión, también pide a las personas más empatía con los diferentes géneros musicales, por ejemplo, en el caso del reggaetón pide a sus detractores que investiguen el trasfondo cultural.

"Yo he aprendido muchas cosas porque es un movimiento tan grande, no se puede negar que el reggaetón tiene una magia que no tienen otros géneros, el crac que te hace en la cintura es algo muy trivial, muy africano y nosotros tenemos eso por naturaleza y ese sentimiento ha evolucionado a través del tiempo y se nos ha metido en el ADN", explica.

Por otro lado, también señala que de las crisis emergen cosas buenas y pone como ejemplo lo sucedido en su país natal Venezuela que, tras la crisis social, económica y política que afronta han surgido muchos artistas que han luchado por salir adelante y darse a conocer. "De la crisis florecen cosas hermosas al mismo tiempo y para mí ha sido algo mágico, yo estoy muy orgulloso, de todos mis colegas venezolanos, porque ha sido una trabajo de muchos que poco a poco han pulido un proceso muy bonito, que demuestra las ganas de enseñarle al mundo nuestra música", dice.

El venezolano promociona su sencillo "Pronto", que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.