Revelan escena nunca antes vista de The Office

En dicho corto se puede ver a “Jim” y “Pam” (Jenna Fischer) conspirando para convencer a “Dwight” que está en la Matrix (serie de películas), entrenando a un gato para que camine dos veces al lado de su oficina.

En un punto del metraje, “Hank” (Hugh Dane) también se viste del personaje de “Dorfeo” que es hermano de “Morfeo” en la cinta protagonizada por Keanu Reeves, tratando de convencer a “Dwight” de tomar la pastilla roja.

This is not a drill. Presenting a never-before-seen cold open from #TheOffice!

Watch #TheOfficeonPeacock for more exclusive content: https://t.co/83j9pd3Wke pic.twitter.com/NgE1GYsJzm