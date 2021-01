Román Cepeda deja la Secretaría de Trabajo de Coahuila; va por alcaldía de Torreón

Román Alberto Cepeda informó este sábado sobre su renuncia a la Secretaría del Trabajo de Coahuila, buscará contender por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Torreón.

El hasta hoy funcionario estatal señaló que se trata de una aspiración que ha venido manifestando en reiteradas ocasiones, además de que buscará aportar su "experiencia y capacidad" en favor del municipio de Torreón.

"Me he preparado toda mi vida, me he preparado durante más de veinte años para construir este proyecto, para asumir cualquier responsabilidad quee asigne mi partido, por eso el día de hoy anuncio que lo haré, respetaré los tiempos de mi partido y del Instituto Estatal Electoral, pero que estoy seguro que los tiempos nos invitan a luchar por Torreón, por el Torreón que todos queremos, estoy preparado para hacerlo".

Cepeda señaló que serán prioridades en su proyecto los temas de seguridad, salud, empleo y confianza en las autoridades, aunque advirtió que "hay mucho por trabajar" y que lo hará de esa forma "desde cualquier trinchera".