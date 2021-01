Marvel revela teasers de WandaVision a dos semanas de su estreno

Como regalo de año nuevo, la compañía de superhéroes decidió sorprender a sus fanáticos con el lanzamiento de algunos minitráilers de la serie que llegará a la plataforma de la “compañía del ratón” el próximo 15 de enero del presente año.

A visionary new era arrives! #WandaVision , an Original Series from Marvel Studios, starts streaming Jan. 15 on @DisneyPlus . pic.twitter.com/flXTRACW58

Por si fuera poco, también reveló nuevas imágenes de los personajes que se verán en la producción.

En dichos pósters aparecen los protagonistas detrás de antiguos televisores cuyas pantallas muestran la identidad heroica de cada uno de ellos.

Tune into a new age. #WandaVision, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming in two weeks on @DisneyPlus. (2/2) pic.twitter.com/0fICVbHh0X