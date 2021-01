Colonia se convierte en tiradero de basura

Habitantes de la colonia Moctezuma de Torreón insisten en dejar sus desechos en la vía pública pese a los constantes llamados de las autoridades; a la altura de la calzada Nezahualcóyotl la situación se ha salido de control según otros vecinos y visitantes, a tal grado que han convertido un área de esparcimiento y juegos infantiles en centro de depósito de desechos.

Desde hace años el camellón central en ese espacio ha sido una especie de territorio en disputa entre quienes buscan hacer deporte, utilizar los juegos infantiles, pasear y quienes buscan reducir el lugar a un basurero.

Diariamente grupos de vecinos dejan bolsas con basura doméstica bajo columpios, resbaladillas y otros elementos públicos a la altura de la calle Atzcapotzalco y también de la calle Coyoacán, situación que favorece la atracción de animales callejeros que riegan los desechos por todo el sitio y lo dejan prácticamente inhabilitado para pasear o hacer deporte.

La situación además causa malos olores y fauna nociva en las viviendas aledañas, entre quienes se cuentan vecinos que han hecho lo posible por colocar letreros y hasta limpiar personalmente la basura ahí acumulada, sin embargo no se han tenido resultados positivos.

A lo largo de la administración no han sido pocas las veces que los vecinos de esa colonia solicitan a las autoridades que se coloquen contenedores de desechos en ese punto, además de que esos contenedores sean limpiados por las mismas autoridades de forma periódica.

No obstante, le solicitud no ha sido atendida y la población insiste en ensuciar la vía pública, incluso a costa de que ocurran bloqueos en sus drenajes y de que algunos de los desechos lleguen hasta las afueras de sus casas, ya sea por efecto del viento o de los animales callejeros.

Todo el panorama de desorden e insalubridad además tiene un factor de riesgo adicional con la llegada de la contingencia sanitaria, pues en algunos casos las bolsas de basura doméstica contienen desechos de baños o residuos como mascarillas, guantes y otros elementos para la atención del COVID-19.

"Me da mucha pena, vengo seguido y no hay día en que la gente no deje basura… No entiendo porqué no sacan la basura cuando toca, prefieren dejarla ahí al aire libre, tienen muy sucio y deberían de sancionarlos", reclama uno de los ciudadanos en ese punto, mismo que prefiere omitir su nombre por temor a sufrir represalias de sus propios vecinos.