'Se olvida 4T de la región Lagunera'

La política agropecuaria del Gobierno federal ha "olvidado" a la región Lagunera, pues además de los recortes en el presupuesto, no se han reflejado aquí los proyectos para el campo.

Hipólito Pasillas Cruz, secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Gómez Palacio, explicó que hay programas que se han implementado en algunas zonas del país, como Sembrando Vidas, que en la región no se han visto reflejados o han tenido un mínimo beneficio.

"Nos han quitado pequeños apoyos como lo que era el Procampo, el Proagro actualmente, que si bien el apoyo era muy poco para los forrajeros, a los algodoneros sí les beneficiaba", comentó, "se ha quitado lo de Concurrencia, que cuando vamos a comprar alguna maquinaria ya no existe ese programa, incluso a los ganaderos, el Progan, para los que tienen cabras o algunas vacas, también lo quitaron".

Consideró que la política agropecuaria de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha alcanzado a la región Lagunera, al grado de que se ha convertido a la Sagarpa, hoy Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), en un "elefante blanco", pues el enorme edificio no brinda apoyos ni implementa programas.

"Solo sirve para estar parasitando, porque no hay apoyos, no hay programas, no hay nada, no sé para qué quieren tener funcionarios ahí si, definitivamente, no apoyan al campo", expresó, "aquí en La Laguna no se ha visto apoyo del Gobierno federal o sus funcionarios no han aplicado los programas que puedan tener, en estados del sur sí hemos observado cambios pero aquí no".

Pasillas Cruz dijo que los campesinos en la región han salido adelante mediante la solicitud de créditos pero no fue un buen año, pues las cosechas no se pagaron bien.

Señaló que la pandemia por COVID-19 afectó al campo en términos de la salud de los ejidatarios, pues se registraron varios decesos.