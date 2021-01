Integrantes de MasterChef México comparten sus deseos para el 2021

Sí, aunque se podría decir que 2020 le dejó un mal sabor de boca a todos, hubo pequeños detalles e ingredientes que ayudaron a sobrellevarlo, así como muchas lecciones.

Para los chefs de MasterChef, Joserra, Betty y Herrera, así como para la conductora Anette Michel, la comida ha jugado un papel primordial este año, así como las transformaciones y, sobre todo, la familia.

Ellos comparten sus reflexiones sobre lo bueno y lo malo del 2020 y lo que esperan para este 2021

Para el Chef José Ramón Castillo, este año tan catastrófico ha sido también el más feliz, ya que se convirtió en padre. "Nacieron mis gemelos, que era una bendición que llevábamos buscando hace muchos años; mantener la empresa, gracias a Dios nunca tuvimos que despedir a nadie, crecimos en la parte empresarial".

Además de la paternidad, José Ramón Castillo hizo tres nuevos proyectos que dice, espera conservar en el futuro. "Hicimos cuatro negocios nuevos a partir de esto porque las ventas del chocolate se habían desplomado (por ser un producto de alto lujo), sacamos materias primas, una panadería hecha con masas madre", dijo y espera que para 2021 el ingrediente principal sea el chocolate.

La Cheff Betty no imagina este año sin un platillo: el caldito de pollo de su mamá. "Este año estuvo marcado por los sabores que me recuerdan a casa, una sopa de fideos hecha por mi mamá, por ejemplo". Su deseo para el próximo año recae en no perder el sabor, el olfato, el gusto, todas esas cosas que ella hace en su cotidianidad, pero también, el poder creativo.

"Que pueda generar con esos mismos ingredientes de toda la vida platos nuevos y que emocionen a más gente, sobre todo". Si hay una lección que sobresale, es, para ella, la de mantenerse saludable.

"No sólo cuando no queramos enfermarnos, sino durante 365 días al año, y segundo, lo más importante es, el trabajo en equipo, el trabajo en familia, cuando se hace con compromiso, da buenos resultados".

El Chef Herrera aseguró que él no vive de deseos, pero sí de metas, por lo que sus proyectos para el próximo año son: abrir su editorial, tener dos nuevos restaurantes y abrir su sitio web de fotografía. En cuanto a lecciones, dice que no hay lecciones positivas ni negativas, pero sí útiles.

"Soy cocinero profesional, trabajo con un espectro de ingredientes muy amplio, luego no es posible seleccionar uno en particular. Mejor les hablo del estilo de cocina que practiqué, y este fue uno que me caracteriza: elementos chinos y mexicanos entremezclados de manera equilibrada para crear platillos arriesgados y con mucho carácter".

La conductora del programa dijo que termina este año con una importante lección: valorar todo aquello que daban por hecho, las cosas más simples y sencillas de la vida. Entre risas, dijo que su año no estuvo marcado por un ingrediente, sino por la comida para llevar, que fue la opción. "Creo que el ingrediente que debe marcar el año nuevo es el más importante que podemos tener alrededor de cualquier platillo: estar sentados y reunidos a la mesa con los que amamos".