Alertan de extorsiones en Torreón

Advierten por supuesto trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que pide dinero a los usuarios morosos a cambio de no cortarles el servicio de energía eléctrica en sus viviendas, en el sector de Nueva California, en Torreón.

Vecinos coincidieron en que la persona se presenta como empleado de la dependencia federal y exige que se le entreguen al menos 500 pesos para evitar la sanción, de lo contrario, procede a la suspensión del servicio.

En el marco de las celebraciones navideñas, algunos usuarios admitieron que prefirieron cubrir la extorsión para evitar el corte, pero otros indicaron que prefirieron acudir directamente a las oficinas de la CFE a pagar el adeudo y la correspondiente reconexión, a lo que el sujeto reaccionó con enojo y, además de suspenderles el servicio, les amenazó con no reconectarles.

"Ese mismo día, yo pagué la luz pero duré 12 días sin que me la reconectaran, la persona nunca se identificó, la camioneta no tenía el logotipo de la Comisión, pero si procedió al corte en el servicio", comentó un usuario afectado, que pidió la omisión de su nombre por temor a represalias.

El compromiso de la CFE es la reconexión en 24 horas en el área urbana y tres días en la zona rural, sin embargo, los vecinos reportan varios casos donde permanecieron sin el servicio durante más de 10 días, pese a que ya habían solventado el adeudo.

En cuanto al supuesto trabajador, personal de la Comisión se deslindó del tema al señalar que se contrata a empresas externas para que cumplan con los cortes, sin embargo, admitió que se deben mantener los compromisos de la dependencia y, sobre todo, evitar las prácticas de corrupción.

Uno de los usuarios afectados presentó fotografías y su queja en la CFE, no obstante, la oficina no admitió la evidencia, por lo que los vecinos buscan alertar a la ciudadanía para que no se deje extorsionar.