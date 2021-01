Divide a IP evaluación del Congreso de Coahuila

Divide opiniones en el sector empresarial la evaluación al desempeño de la Legislatura que concluye en el Congreso de Coahuila. Para el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), fue decepcionante, mientras que el Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) consideró que fue buena.

José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP, señaló que el desempeño de los diputados locales fue decepcionante y les otorgó una calificación reprobatoria, pues refirió que únicamente se les vio cuando estuvieron en campaña pidiendo el voto y posteriormente a algunos acompañando inauguraciones de obras o en redes sociales cuando buscaban la reelección.

Dijo que la oposición dentro del Congreso no logró que trascendieran temas torales y puntuales como el seguimiento a la contratación de la megadeuda y la fiscalización del comportamiento de los funcionarios que forman parte de la actual administración estatal.

"No tuvieron reuniones de trabajo con el CLIP y hubo muy poco o nada con Organizaciones de la Sociedad Civil, las iniciativas que presentaron fueron muy pocas y de algunas solo nos enteramos por los medios, las auditorías solicitadas por algunos grupos parlamentarios fueron bateadas, como coloquialmente se dice, vimos legisladores que traicionaron a sus partidos, etc., esto se vio reflejado con un voto de castigo, más allá de si se compraron los votos o no, como se rumora", expuso.

Consideró que no se vio un apoyo claro y contundente para legislar a favor del sector empresarial, que este año, por el COVID-19, tuvo claros problemas, y pese a que muchos negocios tuvieron que cerrar por falta de incentivos reales.

"Esperamos que la nueva Legislatura tenga un acercamiento permanente de trabajo con los organismos empresariales y de la sociedad civil, a fin de poder atender las necesidades de los habitantes de Coahuila y no de intereses personales", expresó.

Por su parte, Hugo Montoya Díaz, presidente de la Canieti y vocero del GEL, dijo que hubo un buen acercamiento de este organismo con el Congreso en reuniones para temas de economía, fiscales y de seguridad. Consideró que hubo trabajo en asuntos de feminicidios y ciberacoso, además de que prevaleció la apertura a escuchar a la Iniciativa Privada.

Señaló que buscarán la reunión con los nuevos diputados para abordar problemáticas referentes al ambulantaje, la regulación de carromatos, la cultura vial, así como tipificación de aspectos de seguridad.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Canaco, consideró que se trató de una legislatura de acuerdos y buena, en términos generales, aunque indicó que faltó un mayor seguimiento a las propuestas de este sector, que confió se pueda cumplir con los nuevos diputados.