Paga San Pedro 23 mdp en deuda en 2020

En lo que va de la presente administración de San Pedro se ha abonado a la deuda pública alrededor de 23 millones de pesos, pues el pasivo que recibió era por el orden de 138 millones y actualmente se encuentra en 115 millones de pesos.

Esa es la deuda únicamente del Municipio, pues el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) "arrastra" desde hace varias administraciones una cuenta de aproximadamente 112 millones de pesos. La tesorera municipal Ana Monserrat Araiza Pérez manifestó que recibieron deudas con instituciones de Gobierno que datan del 2015, pues había pendientes por 7 millones de pesos con Comisión Federal de Electricidad , 50 millones con Comisión Nacional del Agua (Conagua), con la Secretaria de Hacienda también eran 7 millones de pesos, por el incumplimiento de pago desde el 2010 del ISN (Impuesto sobre la Nómina) e IRS (Impuesto Sobre la Renta), un préstamo ante Banobras que data del año 2013, de los cuales se debían 22 millones de pesos y la cuenta bajó a 11 millones , los laudos laborales, entre otras deudas pendientes.

"Los ajustes que hemos hecho nos ha permitido maniobrar para ir pagando deuda y gasto corriente, definitivamente se han tenido que hacer recortes en nómina, en gasolina y en otros rubros para tener eficiencia económica para enfrentar esos gastos".

La funcionaria manifestó que por ejemplo en el gasto de gasolina en el 2018 el desembolso fue de 18 millones de pesos y al 2020 el gasto fue de 14 millones de pesos, con tres veces más de unidades oficiales, pues se cuenta con 32 vehículos, entre ellas las 15 patrullas nuevas y los dos camiones de basura que se adquirieron recientemente.

Agregó que debido se han cubierto, algunas deudas como las multas de Conagua, les ha dado margen de maniobra para ir enfrentado el gasto corriente, incluso eso les permitió un ahorro en los recursos que recibieron del Fortamun, lo que les permitió la compra de los camiones de basura.

"Por ejemplo ya no teníamos las multas de Conagua, que veníamos arrastrando desde el 2015 y me quitaron más o menos en abril esas multas y por eso teníamos algunos ahorros del Fortamun, porque ya no teníamos los mismos gastos, pero le debíamos a todos, a Conagua, CFE, del Impuesto Sobre Nómina, del ISR y de laudos laborales".

"Fue increíble el mes de enero del año pasado, por ejemplo me llegó el recibo de la energía eléctrica que desde septiembre no se pegaba y había llegado corte, porque eran 7 millones, 7 millones del ISR que no se pagó pese a que se hicieron las deducciones a los trabajadores de noviembre y diciembre del 2017 y noviembre y diciembre del 2018, incluso en algunas ocasiones se congelaron cuentas por laudos laborales y llega hacienda y nos cobra y pues pagamos, lo que se hizo es pagar el ejercicio de nosotros y con lo que ellos mismos devuelven pues se fue abonando a la deuda y así nos daba margen de maniobra".

Finalmente la tesorera aseguró que la intención es continuar saneando las finanzas más sanas y sin endeudar más al municipio, pues incluso debido a los problemas que se tuvieron por los recortes presupuestales de este año, se había proyectado, adquirir un préstamo de 5 millones 400 mil pesos, pues la Ley de Ingresos les permite contratar un préstamo de hasta 13 millones de pesos y el análisis que se hizo, con la disciplina financiera que se tiene, los 5 millones se cubrirían en un lapso de 2 años, pero al final se decidió no solicitar la línea de crédito.