Piden a Consejo de Catedráticos sumarse a transformación del Instituto 18 de Marzo

El contralor interno de la Cámara de Diputados y ex director del Instituto 18 de Marzo, Jorge Torres Castillo, pidió al Consejo de Catedráticos de este instituto que en lugar de buscar confrontaciones se sumen a esta iniciativa de transformar el Instituto en la Universidad 18 de Marzo de La Laguna.

Cómo se informó, María de los Ángeles Jáuregui Correa, presidenta del Consejo de Catedráticos y encargada de Dirección dijo que el Consejo que ella preside acordó desconocer al Consejo Consultivo Honorario de Ex directores del Instituto (del cual Torres Castillo forma parte) y que se pusiera de conocimiento del gobernador José Rosas Aispuro Torres tal situación.

"Desconocer el derecho de los exdirectores en esta gestión es inadmisible y absurdo. El Instituto “18 de Marzo” no es propiedad privada de unos cuantos. Es patrimonio histórico de todas las generaciones que cursamos en sus aulas", dijo Torres Castillo, quien aseguró que el Consejo de Ex directores no busca protagonismo ni usurpar funciones o representaciones oficiales.

"El pasado 28 de agosto 11 ex directores, ejerciendo nuestro derecho de petición consagrado en el Artículo 8° de la Constitución General de la República nos reunimos con el gobernador José Rosas Aispuro Torres, para solicitarle formalmente atender la deuda histórica de convertir al Instituto “18 de Marzo" en universidad.

En aquél encuentro trascendental el titular del Ejecutivo manifestó su pleno respaldo y estableció con su palabra el compromiso de dar los pasos jurídicos y administrativos necesarios para lograr la transición de esta institución en universidad", dijo Torres Castillo.

Aseguró que por acuerdo del gobernador, durante estos meses, los ex directores han mantenido comunicación abierta y permanente con el secretario de Educación Rubén Calderón Luján, en la elaboración del proyecto de un Decreto Administrativo y de la Iniciativa de Ley Orgánica que se presentará al H. Congreso del Estado, considerando los aspectos académicos, administrativos y estructurales propios de la futura universidad.

"Confiamos en que así como lo hizo mediante decreto el 21 de marzo de 1957 el gobernador Francisco González de la Vega, al elevar al Instituto Juárez a la categoría de Universidad Juárez del Estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, será el gobernador que transforme a nuestro instituto en la Universidad 18 de Marzo de La Laguna", acotó.