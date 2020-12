Vacuna de Pfizer contra COVID-19 es la primera en recibir validación de la OMS

“Este es un paso adelante asegurando acceso global a la vacuna contra COVID-19. Pero quiero enfatizar la necesidad de hacer un esfuerzo mayor para cubrir las necesidades de las poblaciones prioritarias en el mundo” comentó la Doctora Mariangela Simao, Asistente General del Acceso a Medicinas y Productos de Salud de la OMS.

Expertos regulatorios convocados por la OMS alrededor del mundo, y su propio equipo, revisaron la información sobre la seguridad de la vacuna Pfizer/BioNTech.

The Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive WHO validation for emergency use since the outbreak began.

Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic.

https://t.co/7WNcHhc3z8 pic.twitter.com/Kyjv5RNzjB