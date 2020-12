Érase una vez, una película que busca explotar las posibilidades

Desde que se estrenó hace un par de meses el trailer de la cinta Érase una vez (Come away) la respuesta en la plataforma YouTube fue negativa al registrar un número considerable de más "no me gusta" que "me gusta" así como comentarios en contra.

El filme de fantasía protagonizado por Angelina Jolie, David Oyelowo y Keira Chansa, entre otros, retoma a dos personajes clásicos, Alicia en el país de las maravillas y Peter Pan, en una historia nueva que además los presenta interpretados por actores de color, tema que causó debate y comentarios racistas en todo Internet. "Estoy consciente de ello y no me sorprende", dice en entrevista David Oyelowo. El actor considera que "este es un mundo de posibilidades" y agradece que se esté viendo esto cada vez con más frecuencia en la pantalla. "En nuestro filme hay personajes ficticios de fantasía en un cuento de hadas, no son personajes históricos, y aquellos tienen problema con ello son claramente las personas que no quieren ver progreso, no quieren ver gente que no luzca como ellos siendo el centro de este tipo de historias y eso simplemente no va a pasar. El mundo está cambiando maravillosamente y va a seguir cambiando", comenta. "Para ser honesto me hizo sentir todavía más orgulloso el haber hecho este filme cuando escuché esas reacciones porque lo que tenemos que hacer es normalizar esto para esas personas y que vean que no se irá a ningún lado, no hay nada que puedan hacer para detener el progreso y cambio", señala. La cinta dirigida por la estadounidense Brenda Chapman (Valiente) se estrena hoy en cines del interior de la República, mientras que para la Ciudad de México tendrá que esperar para ser exhibida hasta que la reapertura de recintos lo permita como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En la trama Alicia (Keira) y Peter (Jordan A. Nash) son dos hermanos que, después de una tragedia familiar, tratan de salvar a sus padres (interpretados por Angelina y David). Oyelowo resalta que ver a la actriz detrás del personaje de Alicia fue algo magnifico porque significa ver a alguien que luce como su hija. Además espera que niños, sin importar el color de piel, se identifiquen con el filme. "Cuando vi el guión por primera vez estaba muy impresionado por su creatividad, por supuesto conocía a Alicia y Peter, pero la idea de ponerlos juntos casi como una película de superhéroes fue algo muy inventivo". "Yo pensé: 'wow, si tan sólo hubiera tenido eso cuando era niño hubiera sido un regalo'", explica el actor.