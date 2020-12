'Consulta sobre despenalización del aborto es un retroceso'

Luego que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador planteara que podría convocarse a una consulta ciudadana para decidir la despenalización del aborto en México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó esta propuesta como machista y autoritaria.

En un comunicado, Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en San Lázaro, manifestó que son las mujeres y nadie más, las que deben decidir sobre su cuerpo, y señaló que los derechos sexuales y reproductivos son una conquista histórica de las mujeres garantizados en el marco jurídico nacional e internacional y sería un grave retroceso pretender ponerlos a consulta.

"El Estado Mexicano está obligado a garantizar lo establecido en el artículo 1 de la Constitución de la República en materia de derechos humanos y el primero en respetarlos debe ser el titular del Ejecutivo Federal".

Por el contrario, indicó Juárez Piña, debemos avanzar en esa ruta y legislar en el ámbito federal, atendiendo las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2008 declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, en el entonces Distrito Federal y en 2018 resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación.

La legisladora del sol azteca recordó que en el país, sólo en la Ciudad de México y Oaxaca, las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal, pero en algunas entidades incluso se penaliza con cárcel sin importar la causa del aborto "por lo que es urgente legislar en este tema no sólo porque es un derecho de las mujeres, sino por un asunto de salud pública ya que en nuestro país el aborto en condiciones de ilegalidad es la cuarta causa de muerte materna.".

"Seguiremos acompañando a las mujeres en la exigencia del cumplimiento de sus derechos, en el combate a la violencia y los feminicidios y en su lucha por erradicar el machismo y el patriarcado que pretenden decidir sobre su vida y sobre su cuerpo", aseveró.

"Los derechos no se ponen a consulta": MC

Tras la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se decida mediante una consulta si se despenaliza el aborto en México, Martha Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que los derechos no se ponen a consulta, sino que el Estado los debe de garantizar.

En su cuenta de Twitter, la diputada señaló que es al Poder Legislativo quien le toca despenalizar y legalizar la interrupción de un embarazo, pero apuntó que lo que se busca es reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

"Con respecto a dichos de Andrés Manuel López Obrador sobre el aborto legal: 1.- Los derechos no se ponen a consulta, el Estado los garantiza. 2.- Al Legislativo le toca despenalizar y legalizarlo. 3. Se trata de reconocer derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo #SeraLey.

"Si Andrés Manuel López Obrador dice que “el pueblo” decide, debe reconocerse a cada mujer el derecho a decidir si continúa o no con un embarazo, cuándo quiere o no ser madre, decidir sobre su cuerpo, y para eso se debe despenalizar el aborto, no imponer la visión de los demás #AbortoLegalYa", escribió en la red social.

Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador manifestó que su postura es que al ser "un tema muy polémico" sean los ciudadanos, por medio de una consulta los que decidan, "que se consulte a todos".

"En temas muy polémicos, lo mejor -siempre lo he sostenido- es que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y en este caso de las mujeres, que decidan con libertad, pero que no se imponga nada.

"Mi postura es que en estos temas en donde hay puntos de vista a favor y en contra, porque así es la democracia, no hay un pensamiento único, lo mejor es consultar a los ciudadanos y en este caso, repito, a las mujeres", dijo.