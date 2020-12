Leicester renueva al defensa Jonny Evans

Evans, de 32 años y que acumula más de 300 partidos en la Premier, fichó por el Leicester hace dos años procedente del West Bromwich, al que llegó desde el Manchester United con el que ganó tres títulos de la Premier.

El zaguero, más de ochenta veces internacional con Irlanda, ha disputado 89 partidos con los 'foxes' hasta el momento entre todas las competiciones.

