Sead Kolasinac, cedido por el Arsenal; regresa al Schalke

Kolasinac, de 27 años, formará parte de la plantilla de Gelsenkirchen desde el próximo lunes. "Estoy feliz de poder vestir otra vez la camiseta del Schalke. El club está ahora en una situación difícil y durante los próximos meses quiero poner de mi parte para sumar todos los puntos posibles. Estoy contento de ver caras conocidas tanto en el equipo como en los despachos. Tenía ganas de volver", indicó el jugador.

El Schalke es el colista de la Bundesliga. "Hemos insistido mucho tiempo para el regreso de Kolasinac. El carácter y la fuerza de Sead representa los valores del club y eso es lo que se necesita para lograr la permanencia", indicó el director deportivo de la entidad Jochen Schneider.

Kolasinac jugó en el equipo sub 19 del Schalke en la temporada 2011-12 y después ascendió al primer equipo, asentado en la titularidad. Internacional por Bosnia, fue fichado por el Arsenal en verano del 2017.

