¿Cuál fue la polémica sobre 'Brozo' y Canal Once?

Luego de que “Brozo” llamara a Andrés Manuel López Obrador, “pinche presidente”, muchas fueron las reacciones en redes sociales que, días después, volvieron a tomar fuerza tras las palabras de la conductora del programa De Buena Fe, Estefanía Veoz, sobre el personaje de Víctor Trujillo.

“La mala fe de los reaccionarios en México les ha llevado a usar múltiples disfraces públicos. Algunas veces se han presentado como expertos epidemiológicos, otras como defensores de los derechos humanos… y como ya de plano se les agota la imaginación, se enfundan en su piel más natural, la de un payaso vagabundo, para ellos no hay mejor representante que el comediante o periodista, Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo”, dijo Veloz.

Es difícil hacer un ranking de la mala fe de los reaccionarios, pero en los primeros lugares sin duda está el payaso @V_TrujilloM, conocido también como @brozoxmiswebs@EstefaniaVeloz nos cuenta su animadversión contra el proyecto de transformación que encabeza @lopezobrador_ pic.twitter.com/SU1V3E0cBb — De Buena Fe (@DeBuenaFe11) December 30, 2020

Tras esto, los cibernautas retomaron las declaraciones del “payaso tenebroso”, donde cuestionó además la renuncia del gobierno federal para solicitar ayuda del sector privado para la adquisición de vacunas.

“¿Para quién sería la tragedia de que hubiera disponibilidad de la vacuna en el sector privado? ¿Para nosotros o para el gobierno?”, agregando que la pandemia la pandemia le quedaría enorme al gobierno, y que “no creía que alguien fuera tan perverso, ruin y jijo de la chingada como para utilizar la vacuna para un fin electoral”.

Trujillo, desató una discusión que sigue presente en la red con la crítica de Estefanía Veloz, al decir “no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente que no nos sirve o no sirve pa’ ni madres”.

Pues a volver a difundir el video de @brozoxmiswebs que sacó de sus pocos cabales al Gobierno y sus jilgueros. Ahí les va de nuevo pic.twitter.com/RyVz13Gt67 — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) December 31, 2020