A pesar de las dificultades, Wendolee goza de un gran año

Pese a que ha sido un año muy difícil debido a la crisis sanitaria, Wendolee Ayala recibió de enero a diciembre bendiciones profesionales y personales.

La actriz y cantante lagunera no se puede quejar, ya que en este 2020 lanzó un disco y un libro y además recibió la noticia de que será madre por segunda ocasión.

La exacadémica ofreció una particular entrevista vía Zoom desde su hogar en Los Ángeles, y es que mientras charlaba enseñó una receta de cómo preparar sus famosas "gordibuenas", cuyos ingredientes especiales son la levadura y yogur.

"Mezclamos harina, una cucharada de azúcar, una cucharada de sal y luego en agua tibia vamos a poner dos cucharadas de levadura; cuando ya mezclamos el agua con la levadura se la ponemos a la mezcla de harina, azúcar y sal.

"Después, tomamos media taza de yogur griego y se lo agregamos a todo lo mezclado con anterioridad. La masa la vamos a dejar descansar de media hora a una hora. Ya con la masa inflada, agarramos nuestra tortillera, aplastamos la gordita y luego al comal, le pueden poner guisos salados o cosas dulces", contó.

Tras terminar su receta, Ayala se emocionó al dar los detalles su libro, de nombre Alma ligera en cuerpo pesado.

"Aquí está la publicación, ha sido un sueño para mí tener el libro en mis manos. Estos años me he dedicado a promover el amor propio y esto ha sido un trabajo muy fuerte que está plasmado en el libro. Muchas mujeres nos enfrentamos a situaciones muy difíciles en México por nuestra apariencia y espero que gracias a este libro encuentren soluciones y pueda cambiar muchas vidas".

Reveló Ayala que cuando vivía en la Comarca Lagunera fue objeto de burlas, sin embargo, lejos de sentirse mal con el paso del tiempo se puso las pilas y no hizo caso a los malos comentarios, enfocándose en su deseo de ser artista.

"Me enfrenté a muchas cosas en Torreón. Algunas personas se burlaban de mí porque me decían que no tenía ni el cuerpo ni la apariencia para cantar o actuar. El hecho de estar gordita era complicado hace tiempo, pero ahora eso ha cambiado, pues ya somos muchas gorditas.

"Todo eso lo plasmé en el libro, al igual que todo lo que pasé en La Academia y lo que he vivido al dejarla tanto a nivel profesional como personal. Muchas veces me hicieron dudar de mi talento, pero la vida me fue dando muchas oportunidades que me hicieron valorar todo lo que tengo".

Además de Alma ligera en cuerpo pesado, Wendolee recordó que hace unos meses logró sacar su disco, Del otro lado, el cual espera promover con mayor fuerza en 2021.

"Es un álbum que hice con Sony Latin, el año que entra vamos a retomar la promoción con todo. Traemos temas de Juan Gabriel y Sergio Andrade. Escuchen el material, está en todas las plataformas".

Ayala dijo que su mayor deseo para el año que está por comenzar es que la pandemia termine y que poco a poco la vida tome el curso que tenía. Sobre su segundo embarazo, comentó que en cualquier momento llegará su hija, a quien llamará Hannah Love.