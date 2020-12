Celebre... ¡En casa!

Debido a la pandemia de COVID-19, las autoridades han pedido a los laguneros que se queden en sus hogares y reciban el Año Nuevo de una forma tranquila.

Para quienes acatarán tal medida y permanecerán en sus hogares, pueden ver diversas películas que giran en torno a la fiesta de fin de año o bien incluyeron la celebración en sus respectivas historias.

Aquí te presentamos varias cintas que pueden ser vistas en el transcurso del día o en la noche; aunque eso sí, a cobijarse bien, que hará bastante frío.

El filme Año nuevo (2011) comprende varias historias que tienen lugar entre Nochevieja y Año Nuevo: la de un hombre hospitalizado que vive sus últimos días, la de un tipo que odia las fiestas navideñas, la de una mujer de negocios que trata de alcanzar sus propósitos antes de que acabe el año, y la de una fémina que produce un espectáculo en el Time Square de Manhattan.

Michelle Pfeiffer, Katherine Heigl, Hilary Swank, Jon Bon Jovi, Zac Efron, Sarah Jessica Parker, Robert De Niro, Abigail Breslin, Halle Berry, Ashton Kutcher, Josh Duhamel, Sofia Vergara, Lea Michele, Alyssa Milano, Ludacris, Jessica Biel, Common, Barbara Marshall, Seth Meyers, Til Schweiger y Héctor Elizondo conforman el elenco de la cinta dirigida por Garry Marshall.

Como es sabido, la cinta de Sex and the City no gira en torno al Año Nuevo, pero hay una escena emblemática en la que "Miranda" (Cynthia Nixon) llama a "Carrie" (Sarah Jessica Parker) , y le dice que está sola en la Nochevieja; la segunda sale de la cama y se apresura hacia el apartamento de su amiga para llegar justo a tiempo para la cuenta regresiva.

Esto ocurre mientras suena la melodía Auld Lang Syne.

Cuando Harry conoció a Sally es una película de 1989 en la que "Harry" (Billy Crystal) y "Sally" (Meg Ryan) son dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad, cuando ella se ofrece a llevar a "Harry" en su coche.

Durante el viaje hablan de todo. Tras varias aventuras, en la celebración de Año Nuevo él le declara su amor a ella. En el filme también figura la fallecida Carrie Fisher.

La cinta 200 cigarrillos (1999) también aborda la despedida de la Nochevieja.

En su trama, es la víspera de Año Nuevo de 1981, y la joven "Mónica" ha organizado una fiesta para todos sus amigos, sin embargo, cuando solo se presenta su amiga "Hillary" empieza a agobiarse pensando que nadie más va a acudir, aunque se llevará una grata sorpresa; Ben Affleck y David Chappelle encabezan el elenco.

Bajo la dirección de Allison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez y Quentin Tarantino, se estrenó en 1995 el largometraje Cuatro habitaciones.

Durante una Nochevieja, en un hotel de Los Ángeles un botones (Tim Roth) es continuamente solicitado por los ocupantes de cuatro habitaciones.

En una de ellas se han reunido unas brujas, en otra un hombre apunta con un revólver a su mujer que está atada a la cama, en la tercera un gángster y su mujer le piden que cuide a sus hijos y en la cuarta dos hombres realizan una arriesgada apuesta.

El cineasta Alex de la Iglesia presentó en 2015 su laureado filme Mi gran noche, que cuenta con el talento del mismísimo "Divo de Linares", Raphael.

En la historia, a "José" lo envía la ETT a un pabellón industrial de las afueras de Madrid para trabajar en la grabación de una gala especial de Nochevieja. Cientos de figurantes como él llevan semana y media encerrados y desesperados mientras fingen celebrar con alegría la falsa venida del Año Nuevo.

"Alphonso", la estrella musical, es capaz de todo para asegurarse de que su actuación tendrá la máxima audiencia. "Adanne", su antagonista, joven cantante latino, es acosado por las fans que quieren chantajearle. Los presentadores del programa se odian y compiten entre sí para ganarse la confianza del productor, pero lo que nadie sabe es que la vida de "Alphonso" corre peligro.

Más filmes

Otros ejemplo son: Poseidón Días extraños La señal El descanso