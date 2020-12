Acuden a Garantías en Torreón pese a advertencia

A pesar de que autoridades municipales previamente habían informado sobre la suspensión de la entrega de Garantías por cierre de año, ciudadanos manifestaron molestias durante ayer miércoles por la mañana ante la determinación, misma que los obliga a regresar a las oficinas hasta la próxima semana.

El fin de semana pasado la Dirección de Ingresos de Torreón señaló que "por causas de fuerza mayor" no se iba a tener disponible el sistema electrónico entre los días 28 y este 31 de diciembre, por lo que no se podrán expedir las llamados constancias de no infracción, únicamente se podrá cobrar la boleta de infracción para quienes así lo soliciten.

Lo mismo ocurre con el pago mediante el portal municipal, pues el pago del mismo estará inhabilitado hasta este jueves 31 de diciembre, siendo hasta la próxima semana cuando se tenga una actividad regular, al restablecerse el sistema en su totalidad.

Ante ello llaman a la ciudadanía a programar sus actividades en cuanto al pago de infracciones y contemplar el reclamo de garantías para la próxima semana, esto para evitar mayores inconvenientes y aglomeraciones durante este mismo jueves.

Para mayor información se pueden consultar además las redes sociales y la página oficial del Ayuntamiento, torreon.gob.mx.