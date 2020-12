Halsey celebra la legalización del aborto en Argentina

"Resulta aprobado con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo", declaró la actual vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández.

Tras años de luchas e intentos frustrados, miles de jóvenes alrededor del país salieron a las calles para celebrar el suceso histórico al convertirse en el primer lugar en Latinoamérica en legalizarlo.

"El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política", expresó el presidente.

La noticia recorrió rápidamente todo el mundo, llegando a celebridades como la cantante Halsey, quien se pronunció en Twitter para unirse al festejo.

"Orgillosa de todos los que han estado peleando esta lucha de legarlizar en aborto en Argentina por años. Felicidades por su masiva victoria. No está perdido en el mundo que esto llego bajó un costo muy alto, pues muchos sufrieron durante el camino. ¡Por el futuro!", escribió en Twitter.

Proud of everyone who has been fighting the fight to legalize abortion in Argentina for YEARS. Congratulations on your massive win. It is not lost on the world that this comes at a great cost, as so many suffered along the way. Here’s to the future!!!!!!! pic.twitter.com/EWSQxI2iM1