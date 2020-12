Alexis Ayala planea su vejez en el retiro

Este año ha estado lleno de aprendizaje para Alexis Ayala y también le ha hecho pensar en que si bien vive en el aquí y ahora, también planea cómo quiere que sea su vejez y en esos planes no desea ser una carga para sus hijas, por ello, está decidido a que cuando sea el momento, asistirá a una casa de retiro.

"Cuando sea viejo no le daré esa responsabilidad a mis hijas de que me cuiden, yo quiero que ellas salgan, disfruten , vivan, que se enamoren, viajen, sean exitosas en su vida y que no estén ancladas porque tienen que cuidar a su papá, porque su economía no se vea dividida porque se tienen que hacer cargo de mí. Tengo claro que me iré a una casa de retiro y hay que cambiarles el nombre y que haya más dulzura, porque a veces los lugares de gobiernos son muy fríos y se vuelve algo muy burocrático", comentó Ayala.

El actor de "Quererlo todo" compartió hace unos días a través de un comunicado que había decidido mudar a su mamá a una casa de retiro, donde será atendida como ella se merece. Esta decisión ha sido bien vista por sus seguidores, pero Alexis confiesa que también existen algunas personas que le han reprochado a través de redes sociales su decisión.

"Lo que hice fue mudar a mi mamá de casa, cuando lo ves de esa manera, como una mudanza cambia el pensamiento de 'fui y la dejé' y eso es un acto de responsabilidad y amor, la ayuda gente profesional, está con gente de su edad con la que tiene cosas en común", dijo en entrevista.

Esto ha motivado al actor a emprender una campaña de concientización para que más adultos de la tercera edad acudan a estos lugares donde serán incluso tratados mejor que en casa de sus familiares. "No tenemos claridad de lo que es la tercera edad y debemos verla como una capacidad diferente, los latinos siempre hablamos en preparanos para la vejez pero lo cierto es que ni tenemos la cultura de ahorrar", detalló. "Vivimos en la cultura del chantaje, la verdad es que la mayoría de las familias en nuestro país no nos peleamos por cuidar a nuestros papás, se pelean por herencias".