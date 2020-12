Lucas Nardi sería auxiliar técnico de Solari en América

Informaciones provenientes de Argentina señalan que Lucas Nardi, exentrenador de Estudiantes de La Plata será uno de los auxiliares técnicos de Santiago Solari en el América.

Nardi, de 40 años de edad, tuvo una trayectoria deportiva opaca, jugando en clubes de mediana calidad. Cómo técnico en 2017, asumió la dirección de Estudiantes, pero después de nueve juegos renunció debido a que se filtraron algunos Twitts en los cuales hablaba mal de la propuesta futbolística de Carlos Salvador Bilardo, todo un ídolo en Estudiantes y que llevó a la Argentina a conquistar el título del mundo en el Mundial de México 1986.

En esos mensajes Nardi, señalaba: "No hay que perder más tiempo con la mentira Bilardo. El que no disfrute del buen fútbol, no entiende nada. Barça= Futbol".

Se espera que Solari llegue el sábado a la Ciudad de México para trabajar a marchas forzadas con el club de Coapa.

Gilberto Adame, exauxiliar de Miguel Herrera trabajará de inicio con "El Indiecito" para que conozco lo antes posible a su plantel, en tanto que Giber Becerra quien fuera preparador físico en la era del "Piojo" ha salido del equipo.