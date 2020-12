Kathleen Hicks sería la primera mujer subsecretaria de Defensa de EUA

Hicks, que ya ocupó puestos de responsabilidad en el Pentágono durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), es actualmente la directora del programa de seguridad internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de pensamiento de Washington.

El equipo de transición de Biden también anunció en un comunicado que Colin Kahl, quien fue asesor de seguridad nacional del presidente electo cuando éste era vicepresidente en el Gobierno de Obama, será propuesto como subsecretario de Defensa para Políticas.

Ambos nombramientos tendrán que ser confirmados por el Senado.

Hicks y Kahl "tienen la amplia experiencia y el juicio a prueba de crisis necesarios para ayudar a abordar la letanía de desafíos que enfrentamos hoy y todos los que podemos enfrentar en el futuro", dijo Biden en una declaración.

Desde noviembre, Hicks ha encabezado los esfuerzos de transición de Biden en el Pentágono como directora del equipo que revisa las políticas del Departamento de Defensa.

Kahl, quien supervisó en el Pentágono los asuntos de Oriente Medio, actualmente es codirector del Centro de Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad Stanford, en California.

Dentro del Pentágono, Kahl también estuvo implicado en la retirada de tropas de Irak, la política de contención de Irán y el fortalecimiento de los lazos militares con Israel, según el equipo de transición de Biden.

El presidente electo ha designado al general Lloyd Austin, retirado desde hace cuatro años, como su secretario de Defensa, lo que lo convertiría en el primer afroamericano en ocupar ese cargo si su nombramiento es confirmado por el Senado y consigue una exención del Congreso a la ley que impide a los militares hacerse cargo del Pentágono hasta que hayan pasado al menos siete años desde su retiro.

It would be a privilege to return to the Pentagon as Deputy Secretary of Defense and work alongside @LloydAustin, @ColinKahl, and the incredible DoD total workforce to advance the Biden-Harris administration's defense priorities. https://t.co/uGKzXy3ucT