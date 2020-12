¿Robert Pattinson está cansado del rodaje de The Batman?

Según lo publicado por The Sun, el actor que dará vida al “Caballero de la noche”, ha tenido que hacer más de 50 tomas de una misma escena con todo y el voluminoso traje de superhéroe.

“El rodaje está siendo muy fatigoso, sobre todo para Robert, ya que Matt Reeves es un perfeccionista”, señaló una fuente a dicho medio.

If you're excited about these, wait till you see what we have for you in #TheBatman panel at #DCFanDome starting at 5:30 PST. pic.twitter.com/hzSm4zV7i0