Ofrecen una despedida digna

Funerales Jorge Serna cuenta con el primer módulo "Despedida Digna COVID", a nivel nacional, donde las familias pueden tener un último adiós con las personas fallecidas de COVID-19, en un área que cuente con tecnología de grado hospitalario y con toda la protección.

Jorge Gerardo Serna García, director general de la empresa, señaló que, en la actualidad, cuando una persona fallece de COVID-19, no está permitido que familiares ni amigos puedan tener una despedida y mucho menos una velación, lo que, aunado al estrés, ansiedad y preocupaciones que ha traído la pandemia, resulta en una muy pesada carga para quienes intentan llevar un proceso de duelo normal.

"Nuestra intención es atenderles, que la gente pueda decir: me quiero despedir, falleció por COVID, no lo vi en dos semanas, quiero verlo por última vez", comentó, "si la gente no ve a la persona fallecida. no puede cerrar su duelo, es una situación difícil y se ve interrumpido, entonces se busca ese cierre del duelo".

La inversión en este módulo alcanzó los 500 mil pesos y es el primero que se construye en el país. Cuenta con mejor tecnología como protección y está conformado por tres áreas: la primera, de acceso a personal altamente capacitado para el arribo de la persona fallecida; la segunda, de presentación de la persona fallecida, separada por un ventanal aislante; y la tercera, de los familiares, donde la capacidad máxima es de 15 personas y la estadía de 30 minutos.

El director indicó que la construcción es de grado hospitalario y todos los espacios se encuentran en constante desinfección por medio de iones y luz ultravioleta, logrando un módulo completamente estéril.

"Las personas que van a venir a buscar este servicio son aquellas cuyo familiar estuvo en una institución médica, porque si falleció en la casa lo estuvieron viendo pero aquí, del hospital pasa directamente al área COVID, donde nuestro personal, con cubrebocas, careta, overol y todo lo necesario, lo pone en la camilla, para que lo vea la familia, se destapa el cuerpo a la altura del pecho, se abren las persianas, entra la familia y pueden estar con él 30 minutos, 15 personas, si son más se deben estar turnando en las instalaciones", explicó.

Posteriormente, el cuerpo se retira y se lleva al crematorio o a inhumar. Serna García dijo que el costo de este servicio es simbólico y que no se prevé recuperar la inversión, sin embargo, se ha buscado brindar esta alternativa a la ciudadanía.

Aseguró que en Funerales Jorge Serna hay una preocupación por la salud física y emocional de las personas con familiares que han perdido la vida por COVID-19, por lo que se determinó la construcción de esta área separada de sus instalaciones donde se siguen todos los protocolos de seguridad que las autoridades del Subcomité Técnico COVID-19 región Laguna establecen.

"Nuestro principal objetivo ha sido siempre apoyar a la sociedad lagunera en los momentos más difíciles y estamos seguros que gracias a esta innovación podremos ayudarlos a tener un duelo más sano y llevadero", comentó.