Eluda los dolores financieros

Tras un año complicado por el golpe del Covid-19 en los ingresos de la población se deben considerar alternativas para mantener un buen historial crediticio en 2021, a fin de no cerrar el acceso a productos financieros de los bancos y tener un buen comportamiento en el pago de deudas. Adelantar pagos, revisar las condiciones en que se contrataron los créditos y evitar la acumulación de intereses en las tarjetas de crédito son algunas de las recomendaciones que pueden aplicar los clientes de la banca, en tanto su capacidad económica se los permita.

"Aprovechar que ya les están pagando los aguinaldos podría ser algo que pueda facilitar tener un buen historial crediticio. Si ya se me olvidaron las características de mis créditos, volver a mis contratos o consultar con el banco sobre cuál es la tasa de interés o Costo Anual Total (CAT) y ver qué tipo de deuda tengo en cada uno de ellos", comentó el vocero nacional del Buró de Crédito, Wolfgang Erhardt.

En entrevista el especialista explicó que ante un entorno en el que se deben evitar problemas de sobreendeudamiento, la mejor opción es disminuir o liquidar los compromisos financieros, para lo cual se puede echar mano de los ahorros o de algún ingreso extra que se tenga disponible.

"Si le puedes dar una buena mordida a una deuda con una tasa de interés más alta sería genial. Si fuera esto una tarjeta de crédito, yo le haría una aportación superior ahí, por lo menos para pagar el mínimo y no generar intereses o si tienes deudas que ya estés muy próximo a liquidar, algún dinero que se tenga guardado ayuda a pagar este crédito, sería maravilloso. Cierra ese crédito", mencionó.

De acuerdo con información de la Asociación de Bancos de México, hasta el momento la cartera vencida se ha mantenido estable pese al complicado escenario económico; sin embargo, algunas instituciones financieras prevén que los problemas de pago por parte de algunos clientes se prolonguen al menos al primer trimestre de 2021, con lo que se debe ser prudente en tanto no mejoren los ingresos y la recuperación favorezca el entorno laboral en el país.

El vocero del Buró de Crédito añadió que las reestructuras que están aplicando los bancos a los clientes que han enfrentado dificultades en sus ingresos son una buena opción para corregir algún problema en el pago de sus deudas, además de que no afectan su historial crediticio. "Si tenemos problemas económicos, eso no significa que tengas un mal historial crediticio. Puedes renegociar los términos de tu crédito para pagar mensualidades más bajas y, aún así, mantener un historial de pagador puntual, cosa que también te va a ayudar más adelante cuando necesites un crédito", detalló.

Así, Wolfgang Erhardt resaltó que los clientes que se acerquen con sus bancos en busca de aplicar una reestructura de crédito, serán bien vistos por las instituciones financieras, ya que se reconocerán la voluntad y el esfuerzo por atender sus compromisos de pago.

En contraste, recomendó evitar las quitas, procedimiento mediante el cual los bancos aplican un descuento en la deuda de un cliente, el cual significa una pérdida para la institución financiera y tiene un fuerte impacto en el historial de crédito. "Las quitas van a dejar el quebranto también reflejado en el Buró de Crédito. Eso sin duda no es tan atractivo como alguien que paga adecuadamente o alguien que decidió reestructurar su deuda. Si la situación económica dentro de la familia es realmente grave y, aun buscando una reestructura en la mensualidad no se puede cumplir, habría que considerar la quita, ya que por lo menos se cerrará el crédito y ya no se generarán intereses moratorios, pero es mejor considerar otra alternativa", explicó.