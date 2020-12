Javier y Jenny unen sus voces en rola

La madre que la trajo es el nuevo sencillo del inquieto y frenético artista ibérico Javier Sólo, un tema compuesto por él mismo y producido por Carlos Narea en el que colabora Jenny Ball de Jenny and the Mexicats y que actualmente se está grabando en la Ciudad de México.

La melodía se estrenará en 2021 y formará parte del nuevo disco de Javier Solo en el cual colaboran diversos artistas de gran reconocimiento como Los Daniel y Fernando de Reincidentes, entre muchos otros.

En esta nueva canción en la que se alían los talentos de Jenny Ball y Javier Solo se apreciará un modelo que fusionan el estilo rockero de Solo con la multiculturalidad que desborda Jenny en lo que será una canción que ´posiblemente se vuelva un suceso.

Después de cumplir 15 años en la música, lanzar dos álbums, un EP y colaborar con artistas como Lichis, Litus o Daniel Higiénico, Javier Sólo está posicionado como un artista de del circuito de la música de autor y el rock nacional.

Un músico que no para de componer y crear canciones y sigue presentando en directo junto a sus músicos habituales como son "La banda del Vecino".

En 2021, volverá a cruzar el charco para realizar un concierto inolvidable en CDMX, lleno artistas invitados tanto de España como de México.

Con poco más de una década en la escena musical, Jenny and the Mexicats ha traspasado fronteras cautivando con su estilo a miles de personas consagrándose con su última placa musical llamada Fiesta ancestral que antecede el trabajo preparatorio que llevan haciendo delo que será su nuevo disco.

La agrupación ha acostumbrado a su selecta audiencia a celebrar la multiculturalidad en un viaje entre música, danzas, rituales, olores y tradiciones, ingredientes de los cuáles se conforma su álbum homónimo. Jenny and the Mexicats es por ello una fusión de nacionalidades y personalidades que ha puesto un sello muy particular en cada bonita canción.

Con la fusión de Jenny and the Mexicats y de Javier Solo en este nuevo tema La madre que la trajo, será una de las razones con las cuales ambos artistas afronten exitosamente cada uno sus respectivas carreras el año entrante y la oportunidad de demostrar cómo dos estilos pueden cohesionarse con tanta calidad.