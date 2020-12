Comunica SEP que no habrá más recursos para universidades en crisis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que no habrá recursos para 4 universidades en crisis que no pueden pagar los salarios de sus trabajadores, su aguinaldo ni prestaciones de fin de año.

El pasado 28 de octubre, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) había anunciado que se encontraban en crisis financiera 11 instituciones públicas, lo que representaba que 70 mil trabajadores no podrían cobrar sus sueldos ni prestaciones de fin de año. Hoy por la mañana, la SEP anunció que había negociado apoyos extraordinarios para 6 universidades públicas que se encuentran en crisis financiera; primero dijo que habían sido 5 instituciones las que recibieron el auxilio económico.

Las universidades que recibieron apoyos extraordinarios son las autónomas de Coahuila, Morelos, Sinaloa, Michoacán, Chiapas y Zacatecas.

Sin embargo, también se declararon en crisis Oaxaca, Chihuahua, Nayarit y Durango.

En el caso de Nayarit, por ejemplo, los trabajadores no sólo no han cobrado su aguinaldo, sino que no han recibido el pago de sus salarios todo diciembre y no tienen mayor información de cuándo se regularizará su situación. Los compromisos de nómina pendientes de las instituciones en crisis corresponden a las obligaciones del mes de diciembre, prestaciones, y aguinaldos.

Para estas cuatro instituciones, sin embargo, no habrá dinero por dos factores, dijo la dependencia federal: porque el Gobierno estatal no aportó el 50% del recurso requerido (el otro 50% le correspondía a la Federación), ni atendieron las acciones de saneamiento financiero exigidas por la dependencia federal.

"Se informó con oportunidad que para 2020 no habría recursos adicionales, por lo cual las universidades deberían realizar cambios e implementar las medidas preventivas y correctivas que consideraran necesarias, que les permitieran concluir el año, cumpliendo con todos sus compromisos de nómina y contractuales y así transitar al siguiente año fiscal", dijo la SEP en un comunicado de prensa.

2No se trata de un rescate, sino de un apoyo para su reestructuración financiera de manera permanente".

La SEP aseguró que se logró el saneamiento de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); en este último caso, la versión de la dependencia federal se contradice con la de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) que enlista a Tabasco como una de las instituciones en crisis financiera.