Afirma Bartlett que 'no se volverá a repetir apagón'

Un incendio en pastizales en la carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, en Tamaulipas, fue el origen de un apagón de 104 minutos del pasado lunes 28 de diciembre, situación que se exacerbó por el "otorgamiento excesivo" de permisos de fuentes alternas, informó Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El director general de CFE, Manuel Bartlett, afirmó: "No se volverá a repetir ese evento, porque conociendo como es el evento tenemos los elementos para que no se vuelva a presentar, no se debe volver a repetir este evento, con los elementos que deben eliminarse y predecirse".

Se trató de un "caso fortuito" y "lejos de que la CFE haya sido responsable, la CFE ha sido el sostén de esta situación", porque al salir de operación las plantas de energía renovable del sector privado, entraron a producir las plantas convencionales propiedad del gobierno.

En conferencia de prensa en la que se dieron los resultados de la investigación que realizó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y CFE, el director general del Cenace, Carlos Gonzalo Meléndez, explicó que "se han otorgado un número excesivo de permisos a generación renovable variables, derivado de la desarticulación de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional".

Agregó que se perdió la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, pero que fue un problema del sistema eléctrico en su conjunto que afectó la generación de 9 mil 262 megawats, de los cuales 6 mil 671 megawats fueron de plantas convencionales, térmicas y ciclo combinado; y 2 mil 591 megawats de generación renovable de los cuales mil 714 megawats fueron fotovoltaica y 877 megawats eólica.

Al tenerse "una generación histórica de energías renovables el sistema era débil, por la alta integración de energías renovables y por las líneas de transmisión que quedaron fuera de servicio se presentó una inestabilidad", todo ello porque se "han otorgado un número excesivo de permisos a generación renovable variables derivado de la desarticulación de la planeación del sistema eléctrico nacional".

El director de Transmisión de CFE, Noé Peña Silva, explicó que con el incendio de 30 hectáreas de pastizales y por los fuertes vientos por el frente frío 23, hubo una falla del conductor a tierra que sacó de operación a una línea de transmisión de Victoria, Tamaulipas a Linares, Nuevo León.

Al no poder transmitir energía eléctrica esas líneas de transmisión se hicieron reacomodos en los flujos de electricidad que produjeron oscilaciones entre la demanda y el suministro, por lo que se activó el sistema de protección, se sacaron de operación plantas y se interrumpió el suministro en la zona de Nuevo León que luego se extendió a otros estados hasta la península de Yucatán.