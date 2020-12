Eiza González llega a las lágrimas al recordar críticas por su físico de adolescente

La noche del pasado lunes a través de Instagram, la actriz Eiza González realizó una transmisión en vivo para contar lo difícil que fue ser adolescente en el ojo público.

En el video que compartió con sus fans, Eiza habla de lo complicado que fue para ella perder a su papá a los 13 años de edad dentro de los medios de comunicación al sufrir de depresión y desórdenes alimenticios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ℂℍ ℂ ℙ ℂ (@chicapicosa2)

De acuerdo a su testimonio, cuando entró en la adolescencia tuvo que llenar casillas creadas por los medios de comunicación para encajar en el 'molde' de modelo a seguir entre las jóvenes, sin poder descubrirse a sí misma, ni experimentar.

Además, criticó a los medios que la 'tachaban de mamona', pues cuestionó sus declaraciones contra ella cuando era chica junto a Anahí y Maite Perroni por no tener el cuerpo, pelo y cara perfecta.

Destacó la importancia de promover la vulnerabilidad en la actualidad, pues a raíz de las redes sociales, ahora existen más espacios donde abunda el bullying.

“Cuando somo niñas quieren que nos comportemos como adultos y al final del día yo no podía salir al antro y en esa edad no tienes permiso de experimentar, de ser tú y obviamente estás en una carrera donde te están comparando que si no era güera, de ojos claros y siempre hay un pero, eso es muy difícil”, expresó.

“Toda mi vida sentí lo que decían los de la revista TVNotas o los de Ventaneando y pensaba que debía estar callada y por eso daba la percepción de alguien que no era. Si yo hablaba de mis emociones no era lo suficientemente buena. No somos farándula, somos personas y tenemos traumas”, agregó.

Invitó a sus seguidoras a atenderse emocionalmente, pues ella, aunque se proyecte como exitosa y segura, declaró tener problemas serios de autoestima y seguridad.