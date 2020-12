EUA detecta primer caso de nueva cepa de COVID-19 en Colorado

El joven, cuya identidad no se reveló, está en aislamiento en el condado de Elber, cerca de la ciudad de Denver, indicó en un comunicado el gobernador de Colorado, del Partido Demócrata.

Las autoridades sanitarias del estado están investigando el caso y haciendo entrevistas para identificar a las personas con las que el hombre pudo haber tenido contacto.

"Hay mucho que no sabemos sobre esta nueva variante de la COVID-19, pero los científicos en Reino Unido nos han advertido que es significativamente más contagiosa. La salud y seguridad de los habitantes de Colorado es nuestra mayor prioridad y trabajaremos para seguir de cerca este caso, así como cualquier otro indicador de COVID-19. Estamos trabajando para evitar el contagio del virus en todos los niveles", afirmó el gobernador.

La presencia de este primer caso de la nueva cepa británica fue confirmado por los laboratorios estatales de Colorado, que enviaron una notificación a los gubernamentales Centros de Control y Enfermedades (CDC).

Este mes, el Gobierno británico anunció que había detectado una nueva cepa de la COVID-19 que parece ser un 70 % más contagiosa que otras variables y podría estar ligada al aumento de infecciones que se registró en Londres y el sureste de Inglaterra desde mediados de noviembre.

Esa nueva variante ha sido detectada en varios países del mundo y, hace una semana, el epidemiólogo jefe de EUA, Anthony Fauci, avisó que esa nueva variante ya podía estar en territorio estadounidense.

La detección del primer caso de la cepa británica coincide con un aumento de las hospitalizaciones en EUA, que el lunes registró al cifra récord de 121,235 pacientes ingresados por la enfermedad, de los que 22,592 están en unidades de cuidados intensivos, de acuerdo con la plataforma Covid Tracking Project.

EUA es el país del mundo más afectado por la pandemia con más de 19.3 millones de casos detectados de COVID-19 y más de 335,000 fallecidos, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.

The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi