Así puedes crear tu Top Nine 2020 de Instagram

Llega el fin de año y con ello viene nuevamente la tendencia del Top Nine de Instagram, mismo que recopila nuestras nueve fotografías más populares en la red social durante este 2020.

Además de mostrar nuestras instantáneas más exitosas, el Top Nine de Instagram nos permite conocer cuántos 'me gusta' recopilamos en cada una de estas fotografías, así como el total de estos.

Crear nuestro propio top es bastante sencillo pues basta con acceder a la página Top Nine, la cual nos pedirá ingresar nuestro nombre de usuario de Instagram y después simplemente debemos pulsar el botón 'Continuar'.

El portal nos pedirá también nuestro correo electrónico, mismo al cual nos harán llegar nuestro Top Nine en el caso de que éste tarde en generarse.

Tras unos segundos, si el portal no está saturado, éste nos arrojara nuestro Top Nine listo para descargar o compartir.

Crear Top Nine desde nuestro celular

Generar nuestro Top Nine a través de nuestro smartphone es igual de sencillo, pues basta con hacer los mismos pasos, sin embargo, si queremos darle otro estilo es posible colocar diferentes plantillas a través de diversas aplicaciones como Best Video Maker & Collage Templates for Instagram.