Solari y el 'Profe' se insultaron durante estadía del argentino en Atlante

El paso de Santiago Solari por el Atlante no dejó muchas anécdotas agradables. Algunos dicen que la actitud del "Indiecito" no fue la mejor, y que por momentos no soportaba estar bajo el mando de José Guadalupe Cruz, técnico de los Potros en ese momento.

Para muestra está un juego que se celebró en San Luis, donde el "Profe" al momento de sustituir al argentino-español, recibió insultos y hasta mentadas, dicen... En la entrevista posterior al juego, Guadalupe Cruz se lanzó contra el futbolista, del cual dijo no era disciplinado ni estaba comprometido con el equipo azulgrana. "Yo sé que Solari es un tipo de jerarquía y trayectoria porque ha jugado en los mejores equipos y ligas del mundo, pero la categoría también se gana todos los días, con humildad, con el compromiso y el respeto que debe tenerse, aún con las decisiones equivocadas que tenga un jugador en la etapa descendente de su carrera", manifestó el técnico señalando que el jugador, "sólo será utilizado si el equipo lo requiere". La directiva de los Potros quiso calmar el vendaval haciendo un asado a los pocos días, pero la relación ya estaba rota.