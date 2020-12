Matías Almeyda acepta que hay acercamientos con Cruz Azul

Matías Almeyda se deja querer. El argentino ha dado una entrevista al portal 90minutos, en el cual habla de que ha tenido contactos con Cruz Azul, pero el tema se ha transportado a cuestiones directivas por la cláusula de rescisión que tiene con el San José Earthquakes.

Eso sí, aclaró que nunca dirigiría al América.

"He tenido contacto con ellos (Cruz Azul). Hay una propuesta que ya está pasando a un tema entre dirigentes porque tengo una cláusula de salida. Cuando demuestran interés en uno, te da alegría porque uno siente que alguien te valora y desde ese lugar soy un agradecido".

Espera que en el Guadalajara, club con el que fue campeón en el 2017, no lo vean mal: "También entienden que soy un profesional. Siempre mi deseo ha estado en volver ahí, pero no depende de uno, hay otros factores como que te puedan elegir y demuestren interés".

Aclaró su situación contractual: "Hoy por hoy soy entrenador de San José Earthquakes, tengo dos años más de contrato y dejo que las cosas sucedan de manera natural. Lo único que sé es que en México dirigiría en pocos clubes, no en todos. Lo he declarado más de una vez por el amor que le tengo a la institución. Hay clubes como Monterrey, Cruz Azul, Tigres, Toluca, que son lindos para dirigir".

Al América, nunca: "Obviamente, por el cariño que le tengo y porque me hice hincha de Chivas, no elegiría América, a pesar del enorme respeto que le tengo como club, por historia, como un lugar donde han pasado grandes jugadores y entrenadores. Pero me identifico con Chivas".