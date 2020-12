Oficina de Garantías en Torreón no abrirá el 1 y 2 de enero

La Dirección de Ingresos de Torreón informó que la oficina de Garantías del municipio no tendrá servicio al público durante los días 1 y 2 de enero, además de que el cierre de trámites el 31 de diciembre próximo será en punto de las 15:00 horas.

Ante ello llaman a la ciudadanía a tomar precauciones y realizar sus trámites con anticipación, siguiendo los protocolos correspondientes para evitar aglomeraciones, o bien, se pueden reclamar las garantías correspondientes hasta el lunes 4 de enero, día en que se regulará de forma total el servicio en las oficinas municipales.

Informaron además que "por causas de fuerza mayor" no se tendrá disponible el sistema electrónico entre el 28 y el próximo 31 de diciembre, por lo que no se podrán expedir las llamados constancias de no infracción, únicamente se podrá cobrar la boleta de infracción para quienes así lo soliciten.

Una situación similar ocurrirá con el pago mediante el portal municipal, pues el pago del mismo estará inhabilitado hasta el próximo jueves 31 de diciembre.

Las autoridades piden a la ciudadanía que se mantenga el respeto al reglamento de movilidad para evitar ser sancionados con el retiro de alguna garantía, situación que pueda generar inconvenientes durante estos últimos días de 2020.

Hasta el próximo 31 de diciembre habrá personal disponible en la oficina de Garantías para solicitar algún informe o aclaración general respecto a la operación del departamento, aunque las labores serán suspendidas el jueves por la tarde, según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de empleados al servicio del Municipio de Torreón.

Horarios

Garantías Municipales.

*Habrá servicio únicamente hasta las 15:00 horas del próximo 31 de diciembre.

*La oficina permanecerá sin atención al público durante los días 1 y 2 de enero.

*Tampoco habrá servicio de pago virtual en plazo iniciado ayer 28 de diciembre y hasta el 31 de diciembre.

*Hasta el 31 de diciembre habrá personal en la oficina para quien solicite información.