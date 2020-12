Otorgan en Torreón contrato a la misma empresa para centros de transferencia

Nuevamente será la empresa Vértice de La Laguna la que se encargue del servicio de administración de los centros de transferencia de desechos en Torreón en 2021; por tercera vez consecutiva ganó el contrato mediante licitación y que comprende el último año de la presente administración municipal.

Durante el lunes en la mañana las autoridades municipales anunciaron que será dicha compañía la encargada de administrar los ocho puntos de desecho de escombros y basura vegetal en la ciudad, así como de mantenerlos despejados mediante el envío de esos materiales hasta el Cañón del Indio, por dicho concepto el Ayuntamiento de Torreón espera erogar más de 30 millones de pesos.

La empresa, creada apenas en febrero de 2018 y durante la segunda administración del alcalde Jorge Zermeño, fue elegida de entre otras dos opciones con mayor antigüedad operativa, además se informó que se compromete a brindar al menos 40 viajes por día para dar un servicio regular en los centros de transferencia y evitar que se acumulen los desechos, situación que precisamente ha generado críticas de parte de la ciudadanía y de la oposición en Cabildo.

"Nuevamente ganó Vértice, es increíble que no se hable de lo mal administrados que están estos lugares, pero no solamente eso, le dan otra vez un contrato a esta empresa… Siempre lo hemos dicho, no resuelve el problema de fondo, pero, bueno, fue increíble ver la forma en la que defiende el señor Eduardo Sáenz (jefe de Servicios Públicos) a esta empresa", indicó la líder de la fracción del PRI en el Cabildo, Dulce Pereda.

Por su parte, la propia Dirección de Servicios Públicos Municipales de Torreón adelantó que solamente durante este 2020 se recibieron en los ocho centros de transferencias más de 200 mil toneladas de escombros, cantidad similar a la que esperan procesar mediante esos lugares en 2021, tales cifras reflejarían la necesidad de seguir realizando acciones de captación de esos materiales en los diversos sectores, pues de otra forma terminarían en las banquetas, terrenos particulares y zonas de camellones de las colonias, especialmente en la periferia.

Respecto al fallo de la licitación, la fracción del PRI en el Cabildo adelantó que se enviará un "extrañamiento" a la oficina de la Contraloría, esto para que se revisen las condiciones que ofrece la empresa y se pueda revertir la determinación, esto a modo de que la licitación se declare "desierta" y se pueda tener un "fallo con mayor objetividad".

Licitación

