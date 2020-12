Cirqueros se quedan sin trabajo en Madero; piden apoyo

La pandemia los obligó a quedarse en Torreón y ahora piden el apoyo en las calles para subsistir, cuenta María Luisa Sánchez quien nació y creció en el circo y ayer se le observó solicitando el apoyo en el bulevar, a la entrada de Francisco I. Madero.

Cuenta que, después de muchos años de pertenecer el Circo América, su marido decidió independizarse y comenzaron hace más de un año con una pequeña carpa, con muchas ganas de emprender una empresa familiar y salir adelante, pero desafortunadamente su esposo falleció y luego la pandemia "acabó con todo".

"Apenas andábamos comenzando cuando nos cerraron, somos del circo Malú y estábamos en un ranchito que se llama La Sierrita, en Tamaulipas, allá nos agarró la pandemia, pero todavía tuvimos oportunidad de trabajar en otras ciudades hasta que llegamos a Torreón y aquí nos quedamos", platica la mujer que no puede ocultar la nostalgia y preocupación por la situación en la que están.

Comparte que en el Circo Malú, el cual fundaron eran 9 personas, entre sus hijos, nueras y nietos, pero debido a que la situación se complicó; primero con la muerte de su esposo y luego por la pandemia del COVID-19, algunos decidieron regresarse a sus lugares de origen, como su nieta que con su familia se fue a Sombrerete, Zacatecas "a la tierra" de su esposo.

Otros se regresaron a un pueblo cerca de Mazatlán de donde son originarios, en tanto que ella y uno de sus hijos y su familia decidieron quedarse en Torreón, hasta que la situación se mejore, aunque dice que primero se habían establecido en Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, donde también salían a las calles, incluso a los ejidos a pedir la ayuda "para irla pasando".

María Luisa dice que no ha sido fácil, pues aún y que están acostumbrados a "hacerle a todo" hay ocasiones que no logran reunir lo necesario para los alimentos, ya que, además de trabajar en los cruceros, junto con su nuera se ofrecen para hacer el "quehacer" en las casas, pero las personas no las "ocupan" pues tienen desconfianza y lo entiende, pues sabe que por la inseguridad el temor es fundamentado.

Mientras permanecen en Torreón alquilaron un cuarto en una vecindad que se encuentra en la avenida Francisco I. Madero, cerca del centro de la ciudad, en donde pagar 600 pesos, pues dice que aunque sea en ese cuarto se acomodan los cuatro, ella y la familia de su hijo.

Platica que su hijo, vestido de payaso hace un pequeño show en los cruceros, pues al principio empezaron a trabajar en un semáforo que se encuentra por la carretera a San Pedro, pero debido a que hay más personas que como ellos ofrecen piden el apoyo u ofrecen algunos productos, pues la competencia es grande, por lo que ella y su nuera decidieron trasladarse a Madero.

"Era un circo chiquito, porque teníamos poquito tiempo de que nos separamos del Circo América, nos salimos y empezamos a trabajar, en familia con una carpa chiquita que estaba hecha pedazos, pero así le andábamos echando ganas, pero llegó esto (la pandemia) y pues ya no pudimos continuar. Tuvimos que salir a pedir, por que de plano no hay forma de seguir subsistiendo, pedimos trabajo, que nos den ropa para lavar o para hacer quehacer, pero yo creo que nos tienen desconfianza, no nos han dado nada y pues bueno lo entendemos, como están las cosas ahorita".

Quien desee apoyar a la señora María Luisa Sánchez, pueden marcar al celular 871-250-35-74.