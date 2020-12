Un romántico sin frontera

rmando Manzanero fue uno de los compositores más prolíficos que ha dado México, con alrededor de 600 canciones, apenas superado por Juan Gabriel, con más de mil; María Grever, con 800; y Agustín Lara, con 700 temas; no obstante muchos de sus temas han superado fronteras, idiomas y generaciones.

La primera de ellas es sin duda Somos novios, canción compuesta en 1968, que habla sobre la belleza del amor en pareja. Esta composición le agradó al compositor estadounidense Sid Wayne, que realizó su propia versión It's impossible, que interpretó Perry Como en 1970 y en 1973 Elvis Presley. Durante años se habló de una pelea legal entre Manzanero y Wayne por derechos de autor, pero en 2013 el yucateco lo negó e incluso dijo que le cedió el 50% de los derechos, porque le agradó mucho la versión que hizo.

Han existido muchas versiones de este tema, entre ellas la de Andy Williams, Vikki Carr, The Three Degrees, Jerry Vale, Dennis Brown, Andrea Bocelli con Christina Aguilera, Katharine McPhee y Rimi Natsukawa, la cantante italiana Mina, Frances Yip, el grupo Tejano Mazz, Luis Miguel, Clay Aiken y recientemente el dueto de Charlie Green con Danna Paola.

La inspiración llega a través de las cosas más cotidianas, como fue el caso de Esta tarde vi llover, una canción compuesta por Manzanero en 1967 y que nació cuando ni su primera esposa María Elena Arjona, ni su amigo el músico Alfonso García y ni su madre Juana Canché, pudieron comer con él para festejar que había recibido su pago en dos de sus tres trabajos: en la casa editorial en la que laboraba y por unos arreglos musicales que había hecho.

Entonces se fue solo a un restaurante a comer antes de ir a trabajar al Cabaret La Fuente. En un gabinete ubicado al lado de una ventana y ante un filete miñón y una cerveza, Manzanero vio como caía un aguacero y empapaba a todo el mundo, entonces en su mente surgió la frase, "esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú".

Ese fue el inicio de la canción que en 2015 fue considerada como número 1 en la lista de las 50 mejores canciones de la música latina entre 1920 y 2015, que fue elaborada por la revista Billboard. Este tema que habla sobre la soledad, ha sido interpretado por Roberto Carlos, Julieta Venegas, Pablo Milanés, Tony Bennett, Alejandro Sanz, Isabel Pantoja, Olga Guillot, Presuntos Implicados, Amanda Miguel, Francisco Céspedes y Alejandro Lerner, por mencionar algunos.

En el documental La música popular mexicana, se cuenta que en 1965, durante un viaje de regreso de Perú a México, Armando Manzanero escribió el tema Adoro, inspirado en el vals peruano e influenciado por el trabajo de la compositora peruana María Isabel Granda y Larco, mejor conocida como Chabuca Granda, pero cuando decide grabarla la traslada al género de la balada.

El primero en interpretarla fue Carlos Lico, en 1966. El propio Manzanero la graba para RCA, que lo da a conocer en Europa, logrando que el tema se interprete en cinco idiomas: coreano, japonés, italiano, inglés y español. Además una vez Manzanero la interpretó en maya, teniendo como escenario Chichén Itzá.

La han interpretado Juan Gabriel, K-paz de la Sierra, Bronco, el tenor José Carreras, David Bisbal, Alejandro Sanz, Simone y Plácido Domingo, entre otros.

La primera vez que sonó en vivo la canción No sé tú, fue el 22 de marzo de 1992 en el Auditorio Nacional, cuando Luis Miguel la entonó luego de un año cinco meses de haber sido grabada.

Armando Manzanero fue el compositor de este y Te extraño, que se incluyen en el disco Romance de "El sol", el primer álbum que dedicó al bolero y en el que Manzanero también fue productor. La mancuerna hizo que el tema alcanzara puestos altos en las listas de popularidad siendo primer lugar en la lista Billboard Hot Latin Song.

Para 1993 adquirió popularidad cuando fue utilizado como tema principal de la telenovela Apasionada. Además, el sencillo ha sido reversionado por artistas como David Cavazos y fue interpretado a dueto junto a Manzanero por Francisco Céspedes y Susana Zabaleta. La última vez que el compositor lo tocó fue en los Premios Billboard 2020 junto a Joy Huerta.

EL ARTISTA MÁS COTIZADO PARA DUETOS

A lo largo de su carrera, Armando Manzanero realizó más de 300 temas musicales, los cuales fueron interpretados por un centenar de personajes de todas partes del mundo, pero sin duda, una de las cosas que cualquier artista deseaba era no sólo tener una canción del yucateco, también buscaban entonarla a dueto con él.

Aquí algunas de las colaboraciones más importantes que hizo el músico con artistas de México y el mundo.

Adoro, con Alejandro Sanz: Esta interpretación fue lanzada en 2001 en el disco Duetos y fue la manera en la que el artista español homenajeó a Manzanero. Con este álbum, el músico mexicano recibió un Latin Grammy al mejor dúo o grupo pop vocal.

Somos novios, con Lolita Flores: Este dueto se desprendió del disco 26 grandes boleros y Armando la cantó con la hija de Lola Flores en 1990 en una versión en la que mezclaban el bolero con el flamenco.

Mía, con Miguel Bosé: Este tema originalmente fue cantado por el mexicano junto al español para el disco Duetos de 2001, pero unos años más tarde, en 2007, Bosé retomaría el tema para su disco Papito, donde el tema tuvo un segundo aire.

Nada Personal, con Lisset: Esta canción pertenece al disco Duetos 2, lanzado en 2002 y ha sido uno de los más exitosos en México al ser parte de un melodrama de Televisión Azteca que llevaba el mismo nombre que la melodía.

Esta tarde vi llover, con Julieta Venegas: En 2017, Armando Manzanero tenía un programa en Canal 22 llamado La música con Manzanero y fue el 30 de julio de ese año que el músico invitó a Venegas, quien le rindió homenaje en vida al yucateco al interpretar Esta tarde vi llover, tema que anteriormente también ya había cantado el artista junto a Presuntos Implicados.

No sé tú, con Francisco Céspedes: En 2012, Manzanero y Céspedes, quienes eran viejos amigos, unieron su talento para lanzar Armando un pancho, disco en el que venía este dueto y que dio inicio a una gira de concierto bajo este concepto, el cual recorrió varias plazas del país.

Somos novios, con Filippa Giordano: En 2010, la artista italiana invitó al músico mexicano a grabar junto a ella este tema que es uno de los más reconocidos y famosos de Armando. Esta canción fue interpretada también por el Rey del rock and roll, Elvis Presley, en su versión en inglés It´s imposible, en un disco que lanzó el estadounidense en 1973.

LE RENDIRÁN 7 DÍAS DE HOMENAJES

Tras la muerte de Armando Manzanero, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto dio a conocer que se coordinarán homenajes para el compositor yucateco de la mano de Canal 22, la Fonoteca Nacional y la plataforma Contigo en la Distancia.

En entrevista, Armando Casas, director de Canal 22, compartió detalles del gran homenaje de siete días que transmitirán en su pantalla.

"Nosotros haremos un gran homenaje al maestro Manzanero que comienza hoy (ayer), toda la semana la gente va a poder escucharlo cantar y escuchar su música gracias a que Canal 22 tiene más de 15 años trabajando con Armando Manzanero. Tenemos una obra universal invaluable, es un archivo histórico. Tenemos una obra audiovisual de él muy importante con grandes figuras del espectáculo nacional y mundial; los últimos 15 años él tuvo su programa en Canal 22, ¡Música Maestro!, y es allí donde pudimos verlo con grandes figuras", comentó.

El miércoles se verá un programa que hizo junto a la Única Sonora Santanera. El jueves 31, fin de año, también habrá un programa dedicado a él.

"Vamos a ver el programa que hizo con el maestro Rubén Fuentes y el Mariachi Vargas, como programa de fin de año con el maestro Manzanero, y el viernes vamos a su tierra con un programa que hizo que se llama Voces de Yucatán, donde se ven los grandes artistas y compositores yucatecos, esto se ve en ese programa".

El próximo sábado y domingo se transmitirán dos programas, uno a las 20 hrs. y otro a las 21 hrs.

"El domingo a las 20 horas pasaremos el programa Armando Manzanero en Los Ángeles, que es cuando Manzanero estuvo con Canal 22 en L.A. visitando lugares emblemáticos; lo veremos cantando, visitando lugares y demás", agregó el director.

Después de este programa, se transmitirá un último homenaje.

"Haremos un homenaje totalmente producido por nosotros, con más de 130 programas que Manzanero hizo con Canal 22 desde 2004. Este programa se llama Más de 15 años con Armando Manzanero en Canal 22, un recuerdo. Y va a ser un programa donde lo veremos con sus duetos, tuvo un poder de convocatoria enorme, estuvo con Miguel Bosé, con 'Chabelo', Angélica María, Eugenia León, casi todos, nadie le decía que no".

Casas recordó a Manzanero como un artista con gran sentido del humor, algo en lo que coinciden otras personalidades que fueron sus amigos.

"Las veces que me tocó comer con él era un hombre vital, fuerte, muy lúcido, siempre decía que lo que necesitaba el pueblo era música, y era muy apoyador del gremio, de lo que hacía en la zona de donde él es".

HOMENAJE EN CANAL ONCE

Canal Once también despedirá a Manzanero con programación especial.

Este 29 de diciembre, a las 22:03 hrs, se transmitirá la entrevista que le hizo Cristina Pacheco, en su programa Conversando con Cristina Pacheco.

El miércoles, en el mismo horario, transmitirán Noche, Boleros y Son, Armando Manzanero II.

ES DESPEDIDO CON ESTA TARDE VI LLOVER

"Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú", inicia la canción Esta tarde vi llover, composición con la cual ayer diversas personas dijeron adiós al compositor Armando Manzanero.

Tania Libertad fue una de las figuras que compartió su video en el que participa en la despedida convocada por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Por otro lado, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México compartió el video de cantante de ópera Ana-Caridad Acosta, en la que también forma parte de esta iniciativa sentida para despedir al maestro.

A través de las redes sociales de la institución que presidía el compositor yucateco se invitó a todos los mexicanos a despedir a la leyenda musical cantando Esta tarde vi llover, tema compuesto en 1967.

Inolvidables

Canciones con las que Armando Manzanero ablandó nuestros corazones: 1.- Adoro (1965) *Una de las canciones más exitosas de la carrera de yucateco, que compuso en su viaje de regreso a México, tras visitar Perú. Inspirada en el vals peruano y bajo la influencia de voces como Chabuca Granda y Augusto Polo Campos. El primero en interpretar este éxito fue Carlos Lico, cantante mexicano que contaba con renombre en Latinoamérica, sin embargo, poco tiempo después el cantautor decidió grabarla en versión balada, decisión que tuvo eco positivo en el continente europeo.

2.- Somos novios (1950)

Su primera composición, la cual surgió en una cuarentena por gripe antes de presentarse en Aguascalientes, en el centro de México. Una balada que habla del amor y la distancia.

*Somos novios. Pues, los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo", fueron versos que no solo cantó Manzanero, sino también encumbrados cantantes como Luis Miguel y Elvis Presley interpretaron ésta melodía.

3.- Contigo aprendí (1967)

*La canción favorita de Armando Manzanero fue Contigo aprendí, que dejó un legado de más de 400 canciones, sin embargo, el yucateco dijo en la serie documental sobre su vida que de entre todas las canciones escritas, él prefería Contigo aprendí.

*Manzanero sostenía que con esta canción alcanzó la madurez como compositor. "Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna…", uno de los versos más profundos con los que confesó darse cuenta que "el amor no es solo el gusto, sino cuando esa persona te impacta y te sacude".

4.- Esta tarde vi llover (1990)

Elegida como la mejor canción latina de la historia, según el listado de las 50 mejores canciones de la música latina entre 1920 y 2015, elaborado por la revista estadounidense Billboard.

5.- Por debajo de la mesa (1997)

"No hay una mujer que no ame, que no le guste, que el hombre que ama la acaricie y la alague", declaró Manzanero en 2015 al ser abordado por periodistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde habló de su canción que recientemente había sido interpretada por Luis Miguel.

*También cantó este tema a dúo con artistas como Tania Libertad y Susana Zabaleta.