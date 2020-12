Registran apagones masivos en diferentes estados de México; incluido Coahuila

La Comisión Federal de Electricidad informó que "está en espera de respuesta del @CenaceMexico para determinar el diagnóstico de la baja del suministro de energía eléctrica en distintos puntos del país".

"Desbalance en Sistema Interconectado Nacional, causa de apagón"

El Sistema Eléctrico Nacional y administrador del Mercado Eléctrico Mayorista en México señaló que "se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía ocasionando una pérdida de aproximadamente 7500 MW, por lo que se activaron los esquemas de protección automática con el objetivo de minimizar un riesgo mayor. Es importante precisar que @CENACEMexico está trabajando de manera coordinada en el restablecimiento junto con @CFEmx".

A través de la cuenta Contigo, informó que se trata de una falla general, por lo que compartió el folio M2433328520 para atender la situación a la brevedad.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó el servicio entre las estaciones Pantitlán y Tepalcates de la Línea A está suspendido.

#AvisoMetro : Debido a la revisión del suministro de energía eléctrica, no hay servicio de #Pantitlán a #Tepalcates de #LA , sólo se ofrece servicio de #Guelatao a #LaPaz . Toma previsiones. #MovilidadCDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que ya se está trabajando para resolver el problema del suministro en el Valle de México.

Me he comunicado con el director de @CFEmx @ManuelBartlett me informa que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico. El @MetroCDMX ya está en coordinación con @RTP_CiudadDeMex para apoyar la línea 1.