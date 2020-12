Por la inquietud, se fue a echar desmadre: hijo de Armando Manzanero

Tras el fallecimiento de Armando Manzanero por COVID este lunes, su hijo Juan Pablo ha tenido que despedir a su padre con profundo dolor.

“Hay que dar un un atento llamado a toda la gente a que sean más responsables, mi padre lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar. Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: ‘qué cosa tan irresponsable’, se enfermó, a todos mis hermanos, todos los de ahí les dio COVID y mi jefe, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85 años y con el riñón jodido … ¡Vaya la tristeza! Le pedí a Dios que no se lo llevara a la plancha, que lo dejara llegar a su casa e irse en paz, pero es la voluntad de Dios”, dijo en una entrevista para el diario Reforma.

Además, aseguró haber hablado con él todos los días para decirle lo mucho que lo amaba, pero luego en el hospital le prohibieron usar el teléfono.

“Sabemos que era una persona muy inquieta. Yo le dije ‘oye, pa’ no andes saliendo’. Y me dijo ‘ es que si yo me quedo en casa me muero’. Es una persona que siempre estuvo muy activa, y es también una cosa que estamos viviendo como mundo, que hay que tomársela en serio. No andar haciendo fiestas, que por más ganas que queramos ver a nuestros seres queridos …. no. Porque ahora nos vamos a congregar para despedirlo”, mencionó.