Contexto lagunero

¿Te han rechazado en algún trabajo que solicitaste?, ¿Incluso antes de entrevistarte? No estás solo. He entrevistado a muchos candidatos en más de 30 años de trabajo. He visto personas muy entusiastas pero muy torpes durante la entrevista y fueron rechazados. Pero también he visto casos en los que el no ser aceptado para una entrevista, no tuvo nada que ver con el candidato. Usted puede tener las habilidades y conocimientos adecuados, pero, aun así,si no se ajusta a los criterios de lo que una empresa está buscando, probablemente ni lo entrevisten o puede ser rechazado después de la entrevista.

Basándome en mi propia experiencia y en lo que dice Ann Howell -líder en administración de talento y funciones de liderazgoen empresas Fortune 500-, he reunido algunos consejos para mejorar las posibilidades de encontrar un trabajo y realmente ser contratado. Primero que todo, acepte que el trabajo de sus sueños no existe. Lo anterior es una realidad muy dura para mucha gente, pero es muy importante estar consciente de ello. Aunque puede haber varias razones que le hagan pensar que el puesto que se busca es perfecto para usted – porque usted piensa que tiene ventajas brillantes para el puesto, o por la reputación de la empresa o porque cree que reúne lo que la empresa busca-, todos los trabajos tienen partes buenas y partes no muy buenas. Lo que puede ser el trabajo de sus sueños, se puede convertir en la peor pesadilla si usted no tiene de jefe un buen gerente, compañeros que le apoyen y una buena cultura de trabajo en la empresa. Es muy importante evaluar los aspectos positivos y negativos del trabajo que se está solicitando. El proceso de búsqueda de empleo es como un embudo. En la parte superior más ancha del embudo esta todo lo que usted necesita hacer durante la búsqueda de empleo, buscar en las redes, encontrar puestos vacantes, llamar por teléfono a todos sus amigos y conocidos y enviar solicitudes y currículos. Las actividades anteriores bajan por el embudo y dan como resultado tres o cuatro entrevistas y en la parte inferior del embudo, aparecen una o dos ofertas de empleo. El tope del embudo, la parte más ancha, es la única parte que puede controlar la persona que busca un empleo.Se debe ser creativo en la búsqueda de empleo, cuando uno está abierto a todo, se pueden encontrar oportunidades en empresas que nunca habíamos considerado como posibilidades de empleo. Evite caer en las trampas comunes de la búsqueda de empleo, cuando lea la descripción de puesto no piense que es la persona perfecta para ello, no todas las descripciones de puestos son una representación precisa del rol a desempeñar, tenga cuidado de cómo las interpreta. No se enamores de la descripción de puesto sin que previamente haya sido entrevistado y haya tenido la oportunidad de cerciorarse del trabajo por desarrollar.Algunas descripciones de puesto están redactadas de manera muy pobre y no están actualizadas, por tanto, no reflejan los cambios habidos a través del tiempo. Otras descripciones están hechas por reclutadores que no entienden las necesidades técnicas. Considere la descripción solo como una guía. Y si usted compara su experiencia y conocimientos con lo que la empresa busca y cree que reúneal menos el 75%, ¡¡aplique para una entrevista!! Recuerde que usted no tiene que saberlo todo, los gerentes buscan personas deseosas de aprender que quieren superarse y que se apasionen por su trabajo. Durante la entrevista haga preguntas que le den una mejor idea del tipo de trabajo que hará si lo seleccionan. Por ejemplo, pregunte que se espera de este puesto en los primeros seis meses, cómo encaja el puesto en la jerarquía y la toma de decisiones de la empresa. Pregunte si el puesto es rutinario o implica planeación. Con que personas esta principalmente relacionado este puesto en la empresa. Las respuestas a preguntas como las anteriores le darán a usted una idea mejor de las responsabilidades del puesto y de si usted puede encajar en él o no. Busque empleo en todos los portales de internet, pero recuerde que muchos portales, aunque ofrecen muchas oportunidades, éstas pueden ser inexistentes. Además, debido a reglas de transparencia, algunas empresas deben publicar puestos vacantes, pero ya han decidido a cuál candidato interno dárselo y los candidatos externos no son considerados. También a veces las oportunidades que aparecen tienen varios meses de publicadas y es muy probable que el puesto ya esté ocupado. Esté alerta y espere un cierto porcentaje de ofertas de empleo falsas, pero si usted no está seguro de si es falsa o no, envíe sus datos y solicite una entrevista. Recuerde que entre más actividad tenga usted en la parte alta del embudo, serán más las posibles oportunidades de encontrar empleo. Cuando usted envía una solicitud en línea, es examinado por un reclutador. De acuerdo con ciertas investigaciones, un reclutador gasta siete segundos o menos en su solicitud antes de que la elimine o la considere apta. Con la gran cantidad de currículos que reciben, los reclutadores están buscando lo que salte a la vista. Si el currículo que usted envió se lee como el de todos los demás y no consigue captar su atención rápidamente, será rechazado de inmediato. Para asegurarse de que su currículo realmente destaca, personalícelo para el puesto y la empresa a la que está solicitando. Debe resaltar su experiencia y desempeño profesional, incluir habilidades y palabras clave que aparecen en la descripción del puesto, y mostrar los logros que se enumeran como “imprescindibles” para el puesto. Por último, la mejor manera de pasar el examen inicial es hacer que su currículo llegue al gerente de contratación a través de otro empleado de la empresa. Además del currículo, escriba una carta de presentación que muestre su personalidad única, explique cómo sus habilidades se aplican al puesto y describa los resultados específicos del trabajo que ha realizado. También debe hablar sobre por qué la organización lo excita y lo motiva. Tal vez usted ama sus productos, su misión, o ha escuchado grandes cosas acerca de su cultura de trabajo de otros. Dedique tiempo para redactar un mensaje reflexivo, este puede darle la ventaja que necesita para llegar a la etapa de la entrevista. ¡¡Que tenga éxito!!