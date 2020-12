'2020 CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS'

El actor y cantante, Agustín Arana, admite que 2020 cambió su vida, al igual que a muchas personas en el mundo. Su mayor deseo para el año 2021 no es dinero ni amor, es salud para él, su familia y toda la gente.

"Perdí familiares muy cercanos, todo cambió en mi vida este año. Hay que ver la vida de otra forma, habrá un cambio radical en las formas de ir por la vida tratando de evitar contagios. Independientemente de la vacuna, hay que seguir luchando", dijo

En entrevista exclusiva telefónica con El Siglo de Torreón, el exintegrante del grupo Garibaldi espera que la economía mundial mejore y disminuyan los contagios y las muertes por el coronavirus.

"Mi gran anhelo para este próximo año que está por comenzar es que tengamos salud. Quiero ver a mi familia sana. Espero que tengamos más oportunidades de trabajo para todos. Espero que la vida económica mejore", manifestó.

La contingencia sanitaria comenzó en México a mediados de marzo. En ese entonces, autoridades y la población esperaban que en unos meses la situación mejorara, algo que no ocurrió afectando gravemente al sector del entretenimiento.

"En mi caso pues he tenido trabajo gracias a Mi querida herencia porque todo lo demás se frenó. Ha sido una tragedia para el gremio artístico. Está complicada la situación, soy parte de una obra que se llama Los caballeros cantan y bueno evidentemente se canceló".

Tanto en México como en otras naciones, los conciertos callaron y las obras de teatro bajaron sus telones, sin embargo, reconoció Arana que la pantalla chica y las plataformas aumentaron sus usuarios y por ende sus ganancias.

"Sí, a la televisión le fue mejor aunque de igual manera tuvo afectaciones porque bastantes producciones se pararon o se pospusieron y eso evidentemente han sido pérdidas", comentó desde su hogar.

Por otro lado, Agustín se mostró complacido por los resultados que logró la reciente temporada de Mi querida herencia, la cual terminó el pasado lunes por el canal Las Estrellas con altos puntos de rating. "Estamos felices porque Mi querida herencia divirtió a la gente. Los televidentes recibieron el proyecto con mucho gusto y eso es genial pues nosotros trabajamos para ellos. Les queremos dar las gracias por la aceptación, espero y se logre una próxima temporada".

El exGaribaldi se mostró emocionado porque para él, no hay nada mejor que formar parte de un programa de comedia ya que es lo que más necesita la gente, sobre todo ahora que transcurren los tiempos de pandemia.

"Era necesario que volviera la barra de comedia. Siempre se agradece todo lo que es humor y comedia, sin embargo, hoy en día, por lo que pasamos, es más que necesario. El público extrañaba estos programas de comedia y eso se ha reflejado en el rating y en los comentarios que plasman en redes sociales".

Agustín contó cómo fue que llegó a Mi querida herencia, en donde comparte créditos con Paul Stanley, Roxana Castellanos, Edgar Vivar y Luis Orozco. "El señor Elías Solorio, el productor, me dio la oportunidad. Siempre le voy a estar agradecido por haberme convocado. Yo había hecho comedia, pero no me había adentrado tanto. El personaje mío, "Diego Ruiz", lo fui construyendo de la mano de Elías.

"Es una serie 100 por ciento familiar. Cada capítulo es una historia, obviamente basado en una herencia de 180 millones de dólares que muchos quieren como el primo 'Diego', y él hace todo lo posible por tenerla".

Arana externó que se siente entusiasmado por los trabajos que ha conseguido, sin embargo, no se duerme en sus laureles ya que siempre está en la búsqueda de algo más.

"Mi carrera como actor ha ido bien. He hecho muchos personajes con diversos matices para no encasillarme. Mi carrera musical va también bien gracias al show Caballeros cantan, que esperamos retomar en 2021.

"Caballeros cantan es un espectáculo que integramos seis actores en escena, quienes tenemos también conocimentos musiclaes. Cantamos covers, pero muy a nuestro estilo y con un ensamble de voz padrísimo", sostuvo. Por último, Agustín Arana agradeció a los laguneros el apoyo que le han dado y aprovechó para desearles un feliz año 2021.