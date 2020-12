Relata cómo fue asaltado en Torreón luego de recibir un dinero

Poco antes de las 10 de la mañana del 17 de diciembre, Poncho salió de su casa en la colonia La Fuente en Torreón para dirigirse al Oxxo más cercano, donde retiraría mil pesos que le había enviado su hijo, dinero que destinaría a la elaboración de carnitas, obtener una ganancia estimada de 800 pesos y comprarle un regalo a sus nietos.

Poncho es contador público pero desde hace años está desempleado. Sus 57 años de edad son el factor principal de rechazo cuando solicita un trabajo, entonces en ocasiones hace carnitas y las vende por pedido

Caminó por la calle Del Monje y llegó a la tienda ubicada en la periferia de la colonia pero no había sistema, según le informó la encargada. En esa virtud, Poncho se encaminó hasta otra sucursal de la franquicia, ubicada en Paseo de La Quemada esquina con Paseo de La Rosita, frente a BBVA, donde cristalizó la transacción. En el interior de la tienda, recordó, "vi a un joven con sudadera y capucha que hablaba por celular, traía una cachucha, pero no le di importancia".

Al salir, Poncho observó a otro muchacho montado en una bicicleta pequeña "de esas muy maniobrables", pero igual no le dio importancia y caminó una o dos cuadras optando por adentrarse en la colonia Torreón Jardín, por Paseo de La Diligencia. "Me gusta caminar por esas calles, parecían muy tranquilas y me gusta ir viendo las casas y los arreglos navideños, haciéndome ilusiones de que algún día voy a tener una así", sostiene.

"Irónicamente, al ir caminando por la calle Del Silencio, salió de frente un chavo en una bicicleta y al voltear atrás, otro muchacho se aproximaba, también en una bici y pensé de inmediato que eran los que estaban afuera del Oxxo y sus intenciones, pues no eran muy buenas. En efecto, el que venía de frente se me acercó demasiado y el de atrás, poniéndome lo que sentí era una pistola en la nuca, me exigió el dinero y al contestarles que no traía nada, me lo pidieron de manera muy ofensiva, asegurando que me habían visto cuando lo saqué de la tienda de autoservicio".

Poncho relata que el joven enfrente de él sacó otra arma de fuego de entre sus ropas y le apuntó, haciéndole señas al de atrás para que lo registrara, al tiempo que le advertían que si la hacía de cuento lo iban a matar.

"Entonces me esculcaron y me sacaron el dinero y se fueron perdiéndose entre las calles. Pensé que me iba a morir, me encogí, impotente, me senté sobre el cordón pensando en lo frágil que a veces somos y la facilidad con que te pueden quitar la vida unos desconocidos, cuando en un momento de valentía y decisión de no cristalizar tu propósito puedes atreverte a enfrentar a esa gente que en su actividad lleva toda la ventaja".